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В Болгарии установят памятники классикам дагестанской литературы
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В Болгарии установят памятники классикам дагестанской литературы 

«Это Кавказ» 15 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
На территории культурно-исторического комплекса «Двор кириллицы» в болгарском городе Плиск установят бюсты четырех дагестанских писателей и поэтов.
Бронзовые бюсты Расула Гамзатова, Эфенди Капиева, Шах-Эмира Мурадова и Ахмед-хана Абубакара установят на Аллее писателей во «Дворе кириллицы», где будут увековечены имена порядка 80 деятелей культуры, представлявших различные народы и религии и создававших свои произведения на кириллице. Там же планируется установить и бюст осетинского поэта Коста Хетагурова.
На создание бронзового бюста Эфенди Капиева у народного художника Дагестана Магомеда-Али Алиева ушло около месяца. «Раз это бюст писателя и поэта, то он должен быть неразрывно связан с книгой. У меня образ такой: будто воротник — это открытая книга, со страниц которой выходит его душа», — рассказал скульптор. Его слова передает РИА «Дагестан».
«Двор Кириллицы» был открыт в Плеске в 2015 году, чтобы привлечь внимание к истории кириллического алфавита.
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