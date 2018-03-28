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Петергофские фонтаны запустят в конце апреля
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Фонтаны Петергофа в этом году начнут работать 28 апреля 

ТАСС 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Петергоф назначил дату открытия фонтанов в новом сезоне, они начнут работать 28 апреля, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника.
"В апреле начнутся технические пуски, с 28 апреля фонтаны будут работать постоянно. Весенний праздник фонтанов состоится 19 мая", — сказали ТАСС в пресс-службе Петергофа. Представители музея-заповедника уточнили, что в случае минусовой температуры фонтаны нужно будет отключать. Прошлой весной из-за апрельских заморозков и снегопада фонтаны один день работали под снегом. В этом году синоптики дают на апрель благоприятный прогноз погоды с плюсовой дневной температурой.
Фонтанная система Петергофа — одна из крупнейших в мире. Она состоит из 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции. Самые известные из них "Самсон" перед Большим каскадом, "Нептун" в Верхнем саду, "Солнце", "Пирамида", Римские фонтаны.
Петергофские фонтаны создали по образцу версальских, однако превосходят их по обилию воды и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов задумал лично Петр Великий, основавшим Петергоф в 1710 году. В наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.
Петергоф является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают около 5 млн человек.
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