Юные художники Академического района ознакомились с городецкой росписью

Народный художественный промысел росписи по дереву — городецкая роспись — один из самых знаменитых в России. На днях в ходе занятия изостудии «Кузя» центра спорта и досуга «Орион» ребята освоили эту удивительную и красочную технику рисования.

Роспись деревянной дощечки гуашью с использованием узоров и орнаментов городецкой росписи пришлась по душе всем ребятам. Поэтому им особенно приятно было получить в подарок собственноручно сделанные прекрасные изделия, которые согреют дом и подарят всем хорошее настроение.