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Юные художники Академического района ознакомились с городецкой росписью
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Юные художники Академического района ознакомились с городецкой росписью 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Народный художественный промысел росписи по дереву — городецкая роспись — один из самых знаменитых в России. На днях в ходе занятия изостудии «Кузя» центра спорта и досуга «Орион» ребята освоили эту удивительную и красочную технику рисования.
Роспись деревянной дощечки гуашью с использованием узоров и орнаментов городецкой росписи пришлась по душе всем ребятам. Поэтому им особенно приятно было получить в подарок собственноручно сделанные прекрасные изделия, которые согреют дом и подарят всем хорошее настроение.
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