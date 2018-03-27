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Презентация книги состоялась в Доме-музее Бориса Пастернака
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Презентация книги состоялась в Доме-музее Бориса Пастернака 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Дом-музее Бориса Пастернака
Презентация книги «Александр Введенский: равненье на смерть» 24 марта прошла в Доме-музее Бориса Пастернака в поселении Внуковское.
Встречу провели авторы произведения: Сергей Буров и Людмила Ладенкова.
Книга практически полностью посвящена стихотворению «Элегия» Александра Введенского.
— Произведение русского поэта и драматурга очень необычно по композиции и количеству отсылок к сочинениям разных авторов. Ведущие вечера вместе с гостями провели подробный анализ стихотворения. На встречу хотело попасть большое количество людей. К нам поступило много звонков, — рассказали сотрудники Дома-музея.
Стоит отметить, что один из авторов произведения, Сергей Буров, является доктором филологических наук, автором статей о творчестве разных писателей, создателем книг «Сказочные ключи к „Доктору Живаго“» и «Пастернак и Чаадаев».
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