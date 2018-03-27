Презентация книги состоялась в Доме-музее Бориса Пастернака

Презентация книги « Александр Введенский : равненье на смерть» 24 марта прошла в Доме-музее Бориса Пастернака в поселении Внуковское.

Встречу провели авторы произведения: Сергей Буров и Людмила Ладенкова.

Книга практически полностью посвящена стихотворению «Элегия» Александра Введенского.

— Произведение русского поэта и драматурга очень необычно по композиции и количеству отсылок к сочинениям разных авторов. Ведущие вечера вместе с гостями провели подробный анализ стихотворения. На встречу хотело попасть большое количество людей. К нам поступило много звонков, — рассказали сотрудники Дома-музея.

Стоит отметить, что один из авторов произведения, Сергей Буров, является доктором филологических наук, автором статей о творчестве разных писателей, создателем книг «Сказочные ключи к „Доктору Живаго“» и «Пастернак и Чаадаев».