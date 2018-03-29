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Над входом в один из детских садов Челябинска падают кирпичи
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Над входом в один из детских садов Челябинска падают кирпичи 

31 канал 1 час назад
Фасад здания может обвалиться в любой момент. Один из возмущенных людей снял на видео здание, в котором расположился дошкольный образовательный центр №1 по улице Молодогвардейцев. Мужчина рассказал, якобы при входе в детский сад из стены выпадают кирпичи. Притом, что ежедневно через главный вход проходят малыши. Очевидец также сообщил, что возле опасного места нет ни ограждений, ни табличек. Висит только одно объявление, где указано не хлопать дверью. Неравнодушные опасаются, что фасад здания может рухнуть в любой момент. Руководство сада заверило, в скором времени проблема решится: ремонт запланирован на апрель.
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