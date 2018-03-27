На улице Усиевича появится многофункциональный центр с кинозалами и выставочной зоной

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для инвестиционного объекта «Многофункциональный общественный центр шаговой доступности „Баку“. Он появится на месте кинотеатра на улице Усиевича в районе Аэропорт. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, после реконструкции в обновленном здании откроется современный пятизальный кинокомплекс. — В каждом зале предусмотрены места для зрителей, которые передвигаются на кресле-коляске, в составе многофункционального районного центра также появятся кафе, рестораны и зона фудкорта. Здесь же устроят помещения для проведения выставок и мастер-классов, — сообщил журналистам Леонов. По словам чиновника, кинотеатру вернут его историческую функцию, он станет современным районным центром, в котором можно будет провести время всей семьей. (мю)