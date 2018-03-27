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На улице Усиевича появится многофункциональный центр с кинозалами и выставочной зоной
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На улице Усиевича появится многофункциональный центр с кинозалами и выставочной зоной 

Управа района Савеловский города Москвы 57 минут назад
Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для инвестиционного объекта «Многофункциональный общественный центр шаговой доступности „Баку“. Он появится на месте кинотеатра на улице Усиевича в районе Аэропорт. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, после реконструкции в обновленном здании откроется современный пятизальный кинокомплекс. — В каждом зале предусмотрены места для зрителей, которые передвигаются на кресле-коляске, в составе многофункционального районного центра также появятся кафе, рестораны и зона фудкорта. Здесь же устроят помещения для проведения выставок и мастер-классов, — сообщил журналистам Леонов. По словам чиновника, кинотеатру вернут его историческую функцию, он станет современным районным центром, в котором можно будет провести время всей семьей. (мю)
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