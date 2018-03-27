В библиотеке №76 пройдет встреча психолога с молодежью

Мероприятие состоится в среду 28 марта в библиотеке №76 имени М. Ю. Лермонтова.

Представители лермонтовской библиотеки сообщили, что беседа будет посвящена ценностям человеческой жизни.

Мероприятие пройдет в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Организаторы встречи считают чрезвычайно важным дать молодежи возможность научиться выстраивать конструктивный диалог со взрослыми и родители, не просто бунтуя или сопротивляясь.

Более того, подросткам полезно сформировать собственную внутреннюю базу мировоззрения — в будущем это обеспечит самостоятельность их поступков и принятия решений.

Молодежи предложат принять участие в психологическом тренинге, в рамках которого ребята узнают, как телефон меняет личность.

Ведущей мероприятия выступит педагог-психолог Светлана Ардин.

Начало встречи 28 марта в 14.30. Продолжительность беседы 1 час. Вход свободный для всех желающих.

Библиотека №76 им. М. Ю. Лермонтова расположена по адресу: ул. Барболина, 6.

Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.