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В библиотеке №76 пройдет встреча психолога с молодежью
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В библиотеке №76 пройдет встреча психолога с молодежью 

Управа района Сокольники 49 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
Мероприятие состоится в среду 28 марта в библиотеке №76 имени М. Ю. Лермонтова.
Представители лермонтовской библиотеки сообщили, что беседа будет посвящена ценностям человеческой жизни.
Мероприятие пройдет в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Организаторы встречи считают чрезвычайно важным дать молодежи возможность научиться выстраивать конструктивный диалог со взрослыми и родители, не просто бунтуя или сопротивляясь.
Более того, подросткам полезно сформировать собственную внутреннюю базу мировоззрения — в будущем это обеспечит самостоятельность их поступков и принятия решений.
Молодежи предложат принять участие в психологическом тренинге, в рамках которого ребята узнают, как телефон меняет личность.
Ведущей мероприятия выступит педагог-психолог Светлана Ардин.
Начало встречи 28 марта в 14.30. Продолжительность беседы 1 час. Вход свободный для всех желающих.
Библиотека №76 им. М. Ю. Лермонтова расположена по адресу: ул. Барболина, 6.
Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.
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