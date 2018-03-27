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Литературный квартирник пройдет в Бауманском университете
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Литературный квартирник пройдет в Бауманском университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Московском государственном техническом университете имени Баумана 29 марта состоится литературный квартирник.
— На данный момент заявки на участие прислали десять человек, — сообщила Анастасия Рачкова, главный организатор мероприятия. — Выступить сможет любой желающий. Ребята прочитают стихи и прозу собственного сочинения. Кроме того, на такие мероприятия к нам приходят и музыканты, которые исполняют свои песни.
Квартирник пройдет в два этапа. Сначала на сцену поднимутся зарегистрированные участники. После выступления, на которое у каждого из артистов будет только пять минут, зрители с помощью специальных анкет выберут лучшего. Победителя ждет приз.
На втором этапе будет работать свободный микрофон. Выйти на сцену и прочитать литературные произведения сможет любой желающий.
Встреча начнется в 18:00 в Доме культуры университета по адресу: Рубцовская набережная, дом 2/18.
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