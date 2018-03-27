Литературный квартирник пройдет в Бауманском университете

— На данный момент заявки на участие прислали десять человек, — сообщила Анастасия Рачкова, главный организатор мероприятия. — Выступить сможет любой желающий. Ребята прочитают стихи и прозу собственного сочинения. Кроме того, на такие мероприятия к нам приходят и музыканты, которые исполняют свои песни.

Квартирник пройдет в два этапа. Сначала на сцену поднимутся зарегистрированные участники. После выступления, на которое у каждого из артистов будет только пять минут, зрители с помощью специальных анкет выберут лучшего. Победителя ждет приз.

На втором этапе будет работать свободный микрофон. Выйти на сцену и прочитать литературные произведения сможет любой желающий.

Встреча начнется в 18:00 в Доме культуры университета по адресу: Рубцовская набережная, дом 2/18.