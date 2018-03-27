Фильм «7 минут»: выбор в пользу борьбы

Режиссер: Микеле Плачидо

Производство: Швейцария, Франция

Краснодар. 27 марта — Новая Кубань. К сожалению, никто не может знать заранее о том, какое решение способно изменить ситуацию к лучшему. Какая из уступок окажется благоразумным компромиссом, а какая перекочует в ранг предательства? Режиссерская работа легендарного «комиссара Каттани» (Микеле Плачидо) через призму конкретного сюжета затрагивает тему каждодневного выбора. Итальянский мэтр призывает публику определить те границы гибкости, которые не повлекут за собой краха надежд и иллюзий.

Безусловно, картина не ориентируется на любителей новизны. Сценарные ходы вполне традиционны. Тем не менее актуальность происходящего на экране не подразумевает демонстративных экспериментов. Полное ощущение сиюминутности стирает параллели с похожими кинолентами, намекая на вечность фабулы — ведь классовые противоборства на протяжении многих веков будоражат человеческую душу.

Конфликт элиты с простыми смертными дополняется расколом внутри более низких слоев. Обязательная солидарность словно из пулемета крошит понятия о милосердии. Лишь трогательная сентиментальность мнимого спокойствия сохраняет мираж борьбы. Правда, этот фантом в скором времени обретет силу настоящего восстания. Старые истины, забываясь на мгновение, спустя две-три секунды вновь бросают героев в тягостные раздумья.

Сомнения персонажей, хоть и движутся в сторону своеобразной общности, остаются индивидуальными. Они, состыковываясь в главном, в частностях — личностны и самостоятельны. За актерским амплуа одиннадцати женщин (под предводительством Оттавии Пикколо) прячется нечто более масштабное, чем банальное утверждение на роль. Крупные планы, то и дело, ловят изможденные взгляды, подчеркивающие уровень исповедальных мотивов.

Синьор Плачидо отметает иносказания и прямым текстом выводит на «холст» именно те мысли, что хранятся у него в голове. Сминая «в ладонях» задатки авангардиста, уроженец города под мелодичным названием Асколи-Сатриано не настраивает киноманов на пространные поиски, а просто указывает на очевидное. Несколько грубоватая констатация призывает не раскрашивать справедливость во все цвета радуги, содействуя однозначности восприятия.

Добавим, что жители Кубани могли наблюдать драму «Семь минут» в рамках краснодарской части фестиваля «Riff» (кинотеатр «Монитор Сити» — 15-23 марта).