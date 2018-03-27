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В Митине в Вербное воскресенье проведут благотворительную ярмарку
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В Митине в Вербное воскресенье проведут благотворительную ярмарку 

Управа района Митино 40 минут назад
Фото: Управа района Митино
В Вербное воскресенье, 1 апреля, в храме по адресу: Пятницкое шоссе, дом 5 проведут благотворительную ярмарку. По словам организаторов, все средства, вырученные от продажи, будут направлены на поддержание деятельности центра «Турмалин».
Центр «Турмалин» оказывает поддержку взрослым людям с множественными ментальными нарушениями. Они проводят здесь целый день — учатся, рисуют, играют на музыкальных инструментах, ставят спектакли, работают в ткацко-войлочной, столярной и свечной мастерских.
На ярмарке будут представлены вещи, изготовленные мастерами и посетителями центра: керамическая посуда, игрушки, подставки под горячее, изделия из войлока, свечки, разноцветное мыло ручной работы. (ср)
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