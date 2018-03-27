Ежегодный городской конкурс социальной рекламы проходит в Котельниках

В городском округе Котельники проходит городской конкурс социальной рекламы «Я выбираю жизнь!». Об этом сообщила глава города Ирина Польникова.

Основными его [конкурса] задачами являются: создание негативного имиджа вредных привычек, формирование здорового образа жизни. Участники конкурса разделены на три возрастные группы. Самым младшим из них 12 лет. Приглашаю всех неравнодушных жителей принять активное участие в этом конкурсе!

Глава Котельников отметила, что на конкурс можно подать как индивидуальные, так и командные работы. Они будут оцениваться отдельно. Также Ирина Польникова добавила, что подготовленные для участия в конкурсе материалы должны носить жизнеутверждающий позитивный характер.

Конкурс проводится в трех номинациям: видеоролик «За здоровый образ жизни!», плакат «Здоровые Котельники — здоровое будущее!», информационный буклет «Мое будущее в моих руках!

— Ирина Польникова.

Конкурс социальной рекламы „Я выбираю жизнь!“ проводится на территории Котельников третий год подряд при поддержке администрации городского округа и студенческого совета филиала „Котельники“ государственного университета „Дубна“. Целью проекта является пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек в подростковой среде. Он проходит в два этапа: заочный и оценочный. Награждение победителей состоится в конце апреля.