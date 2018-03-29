Бывшая вокалистка «Ленинграда» пожаловалась на домогательства

Певица Алиса Вокс , бывшая вокалистка группы «Ленинград», рассказала, что не раз сталкивалась с сексуальными домогательствами, в том числе при поступлении в Петербургский университет культуры на факультет эстрадной режиссуры, пишет НСН.

«Я прошла все туры и на последнем мне внезапно влепляют двойку за вокал. В коридоре ко мне подходит помощница декана и просит меня и еще двух «двоечниц» остаться и предлагает пообщаться с деканом. Я захожу к нему в кабинет. Он странно стал говорить о том, что «на что ты готова ради поступления на мой факультет», «ты понимаешь, что тебе нужна будет поддержка во время учебы», «я могу тебе помочь»… Предложил поехать на постановку в Тверь, жить с ним в номере, быть «хорошей девочкой», — рассказала Вокс.

После этого, утверждает она, декан обещал ее сразу зачислить на второй семестр. По словам певицы, к тому моменту она была еще «домашним ребенком», и такое предложение от мужчины, годившегося ей в отцы, стало для нее кошмаром.

Алиса Вокс была в составе «Ленинграда» с 2012 по 2016 годы. Лидер группы Сергей Шнуров , комментируя ее уход, фактически обвинил певицу в «звёздной болезни». Сама Вокс на сегодняшней пресс-конференции отметила, что не занималась творчеством, и именно с желанием делать что-то другое было связано ее решение.

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