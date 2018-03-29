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Экс-солистка «Ленинграда» рассказала о сексуальных домогательствах
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Экс-солистка «Ленинграда» рассказала о сексуальных домогательствах 

Ридус 53 минуты назад
Фото: KM.RU
Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что более десяти лет назад ей пришлось пережить сексуальные домогательствах, сообщает портал Daily Storm.
Певица отметила, что столкнулась с этим в 17-летнем возрасте, будучи абитуриенткой Санкт-Петербургского государственного института культуры
По ее словам, с непристойным предложением к ней обратился преподаватель, когда она получила двойку на одном из вступительных экзаменов.
После такой оценки помощница декана позвала Алису пообщаться с ним. Когда девушка пришла к преподавателю, он стал спрашивать, на что она готова ради поступления. «Ты понимаешь, что тебе нужна будет поддержка во время учебы? Я могу тебе помочь», — сказал преподаватель.
Кроме того, преподаватель предложил Алисе поехать с ним на постановку в Тверь и быть «хорошей девочкой», а затем получить за это новые преференции.
«Я тогда была почти ребенком, а тут услышала такие предложения от мужчины, который мне годится в отцы. Я была шокирована и напугана. Естественно, я не стала перезванивать, чтобы обсудить условия», — приводит портал слова певицы.
В 2012 году этого преподавателя уже обвиняли в домогательствах две другие девушки, отмечает URA.RU.
Одна из них умудрилась записать беседу с ним на диктофон, после чего написала заявление в полицию и отправила запись на экспертизу в Следственный комитет, написав заявление в полицию. Однако в правоохранительных органах девушкам сказали, что привлечь Коновича к уголовной ответственности практически невозможно, сам же он все обвинения назвал абсурдными.
Как сообщал «Ридус», Алиса Вокс открестилась от обвинений пользователей соцсетей в том, что клип ее клип «Малыш» являлся госзаказом. «Сложилось так, что многие мои поклонники предлагали мне записать остросоциальную песню. Это был эксперимент», — отметила певица. «Тема, которую я подняла, о том, что подросткам больше времени стоит проводить за более полезными вещами, чем нахождение в месте повышенной опасности. Это мое мнение и есть. Это был, конечно, не госзаказ», — добавила Вокс.
Ранее лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров не без мата объяснил Алисе Вокс, почему считает ее песню «Малыш» и клип на нее откровенным провалом.
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