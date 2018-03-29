«Это мое мнение»: Алиса Вокс открестилась от обвинений в госзаказе

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс , получившая широкую известность благодаря вокалу в песне «Экспонат», открестилась от обвинений пользователей социальных сетей. Певица заявила, что клип «Малыш» не являлся госзаказом.

«Сложилось так, что многие мои поклонники предлагали мне записать остро социальную песню. Это был эксперимент», — пояснила исполнительница.

«Тема, которую я подняла, о том, что подросткам больше времени стоит проводить за более полезными вещами, чем нахождение в месте повышенной опасности. Это мое мнение и есть. Никакой нормальный родитель не отпустит своего ребенка туда, где скопление народа, ОМОН, опасность, провокации… Всему свое время и место, и место это, как известно, в колледже. Это был, конечно, не госзаказ», — цитирует Вокс НСН.

Нашумевшее музыкальное видео, высмеивающее участие несовершеннолетних в политических акциях протеста, появилось на YouTube-канале Алисы Вокс 15 мая — на следующий день после московского митинга против программы реновации.

Интернет-пользователи и даже многие поклонники самой певицы восприняли «эксперимент» крайне неоднозначно. «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть!» — призыв, озвученный в припеве песни, заставил многих слушателей усомниться в независимости творчества артистки.

К критике видео вскоре присоединился бывший партнер Алисы Вокс по группе «Ленинград» Сергей Шнуров

Сейчас клип с канала исполнительницы удален, однако в интернете его не сложно найти по запросу «Алиса Вокс Малыш».