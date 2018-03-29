Ещё
«Это мое мнение»: Алиса Вокс открестилась от обвинений в госзаказе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это мое мнение»: Алиса Вокс открестилась от обвинений в госзаказе 

Ридус 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, получившая широкую известность благодаря вокалу в песне «Экспонат», открестилась от обвинений пользователей социальных сетей. Певица заявила, что клип «Малыш» не являлся госзаказом.
«Сложилось так, что многие мои поклонники предлагали мне записать остро социальную песню. Это был эксперимент», — пояснила исполнительница.
«Тема, которую я подняла, о том, что подросткам больше времени стоит проводить за более полезными вещами, чем нахождение в месте повышенной опасности. Это мое мнение и есть. Никакой нормальный родитель не отпустит своего ребенка туда, где скопление народа, ОМОН, опасность, провокации… Всему свое время и место, и место это, как известно, в колледже. Это был, конечно, не госзаказ», — цитирует Вокс НСН.
Нашумевшее музыкальное видео, высмеивающее участие несовершеннолетних в политических акциях протеста, появилось на YouTube-канале Алисы Вокс 15 мая — на следующий день после московского митинга против программы реновации.
Интернет-пользователи и даже многие поклонники самой певицы восприняли «эксперимент» крайне неоднозначно. «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть!» — призыв, озвученный в припеве песни, заставил многих слушателей усомниться в независимости творчества артистки.
К критике видео вскоре присоединился бывший партнер Алисы Вокс по группе «Ленинград» Сергей Шнуров.
Сейчас клип с канала исполнительницы удален, однако в интернете его не сложно найти по запросу «Алиса Вокс Малыш».
Ридус: последние новости
«Девочка-мститель» вошла в инициативную группу по «Ядрово» Эколог Баташев рассказал, как европейцы решают проблему газации в Кучино Успех ниже пояса: как трансгендеры становятся сливками общества
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов5
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение