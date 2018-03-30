В Мурманске безработный рецидивист угнал машину при помощи эвакуатора

Мужчина решил, что припаркованный во дворе автомобиль является бесхозным, и решил завладеть им. Он сдал транспортное средство на запчасти, а деньги потратил на личные нужды, сообщает информагентство Nation News.

Инцидент произошел на улице Фролова в областном центре. Неизвестный угнал автомобиль марки Renault Logan, который был припаркован во дворе одного из домов.

Владелица иномарки обратилась в полицию, стражи правопорядка провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный ранее судимый местный житель. С помощью изъятых записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник вызвал эвакуатор и попросил перевезти автомобиль в укромное место, после чего разобрал его на запчасти и продал. Вырученные средства мужчина потратил на личные нужды.

Мурманчанин признался в совершении преступления и сообщил, что автомобиль выглядел бесхозным. По факту угона возбуждено уголовное дело, злоумышленику грозит до пяти лет лишения свободы.