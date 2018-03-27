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Волгоградцы в тишине провели народный сход солидарности
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Волгоградцы в тишине провели народный сход солидарности 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Третий за два дня митинг прошел сегодня в Волгограде по следам случившейся в Кемерово трагедии. На «народный сход солидарности» на верхней террасе центральной набережной у фонтана «Искусство» к 19:00 пришли около 40 человек. Главный вопрос, который волновал волгоградцев, — кто виноват в массовой гибели людей в «Зимней вишне»? Этот вопрос собравшиеся обозначили в полной тишине — маркером на плакатах. — На первом митинге, который прошёл сегодня в 17:00, не обсуждалось главного — почему виновные в смерти детей до сих пор не взяты под стражу, — поделился с V1.ru студент Евгений Гачелин. — С этим вопросом мы пришли сюда.
Никаких громких речей возле фонтана «Искусство» сегодня не звучало. В полной тишине люди кучковались по группам. В основном это были молодые студенты. Один из них — с густой бородой — держал в руках табличку «Коррупция убивает».
— Если честно, я знала только об этом митинге, — рассказала жительница Волгограда Маргарита Трофимова. — Если бы знала о том, который проходил в горсаду, то пошла бы туда. К сожалению, сейчас ничего уже сделать нельзя, но хочется сделать хоть что-то. К примеру, просто прийти и вместе с земляками почтить память погибших.
Возложить цветы и зажечь свечу волгоградцы могли вечером на скамейке.
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