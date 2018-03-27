Иллюстрации Яояо Ма Ван Ас как способ отдохнуть от реальности

Яояо Ма Ван Ас — художница из Лос-Анджелеса, для которой работа одновременно еще и хобби. Основной мотив в ее работах — животные. Именно иллюстрации с ними получаются у Яояо наиболее теплыми и согревают душу.

Публикация от Yaoyao Ma Van As (@yaoyaomva)

7 Янв 2018 в 8:16 PST В инстаграм-аккаунте художница делится своим творчеством. Чаще всего на иллюстрациях изображена девушка с питомцем.

Публикация от Yaoyao Ma Van As (@yaoyaomva)

6 Дек 2017 в 8:02 PST Публикация от Yaoyao Ma Van As (@yaoyaomva)

26 Ноя 2017 в 7:13 PST Картины полны света и эмоций, они будто показывают, что жизнь в одиночестве — это не всегда грустно.

Публикация от Yaoyao Ma Van As (@yaoyaomva)

11 Фев 2018 в 7:55 PST Публикация от Yaoyao Ma Van As (@yaoyaomva)

28 Янв 2018 в 10:15 PST Иногда иллюстрации посвящены теме любви, показывают лучшие моменты совместного времяпрепровождения. Опять же, творчество девушки наполнено энергией, которая проникает в нас, когда мы смотрим на картины.

Публикация от Yaoyao Ma Van As (@yaoyaomva)

26 Мар 2018 в 8:01 PDT Очень интересно, как Яояо изображает повседневность. Любой момент представляет собой особую ценность, которая нередко исчезает в рутине наших дней.