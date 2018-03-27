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Андрей Державин оставил «Машину времени» ради «Сталкера»
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Андрей Державин оставил «Машину времени» ради «Сталкера» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Известный музыкант 54-летний Андрей Державин в интервью журналу «НELLO!» он рассказал, что решил вернуть к жизни легендарную группу «Сталкер», лидером которой был, ради чего покинул «Машину Времени», где был клавишником с 2000 года.
«Из прежнего состава со мной сегодня Сережа Костров, мой друг и соратник, автор большинства текстов песен», заявил Державин. «Сталкер» сейчас к первому гастрольному туру. В репертуаре будут известные старшему поколению «Звезды», «Ночной город», «Брат», «Алиса», «Та, которая уходит в дождь».
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