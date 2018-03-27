Бары, похмелье и консультации с частным детективом: журналистка провела сутки в образе Джессики Джонс

Жить на виски и фаст-фуде без суперспособностей оказалось нелегко.

Автор портала Vice Кара Вайзенштейн (Kara Weisenstein) провела своеобразный эксперимент, попытавшись прожить 24 часа как Джессика Джонс из одноимённого сериала Marvel.

Целые сутки она геройски решила продержаться на виски и энергетиках, не улыбаясь окружающим, и «шпионя за людьми с пожарных лестниц», ведь задержание полицией в планы не входило.

Кожаной куртки, рваных джинс и большого количества алкоголя «диаметрально противоположной по характеру» журналистке показалось недостаточно. Поэтому она пообщалась с создателями сериала Marvel и Netflix . Шоураннер посоветовала начать с понимания того, что у персонажа в голове.

Всё, что делает [Джессика] — это такое предупреждение окружающим. Мол, «даже не думай до меня ********* [докапываться]».

шоураннер сериала «Джессика Джонс»

В рамках своего эксперимента журналистка добралась даже до художника по костюмам сериала — чтобы та подсказала, как правильно одеться. По её словам, главное в одежде Джонс — практичность.

Самые устрашающие силы Джессики — способность запрыгнуть на крышу здания или её мощь в бою с кем-то.

Взять, например, её ботинки: они выглядят прочными, как ствол дерева. И сама героиня будет чувствовать себя в них устойчивой, если ей придётся жёстко приземлиться с большой высоты или разбить кем-нибудь стеклянную дверь.

художник по костюмам сериала «Джессика Джонс»

Для своего эксперимента Вайзенштейн даже взяла «дело» для расследования: найти человека, который преследовал одного из её друзей, и снять его на фото.

За наставлениями журналистка обратилась к настоящему частному следователю. Тот прежде всего заявил ей, что в этом деле поможет лишь знание города, смекалка и терпение. И никакие приспособления, что можно купить, не сделают человека лучшим детективом. Но поделился он и практическим советом.

Ещё много лет назад я уяснил, что если ты «сел на хвост» кому-то в метро, причём не в час пик, то никогда не заходи с ним в один вагон.

Можно проехать пару остановок в соседнем, а потом пересесть — тогда ты будешь выглядеть как пассажир, присоединившийся по пути.

частный детектив

Журналистка отыскала информацию о своей «цели» в Google , и попрыгав и побегав на крыше офиса, чтобы «соответствовать» супергероине, взяла термос виски и поехала туда, где работал нужный ей человек.

Выманить его не вышло — по найденным телефонам она дозвонилась лишь до автоответчика, а в здание её не пустила охрана. Что показалось сотрудникам службы безопасности более подозрительным, её одежда или её фотограф, Вайзенштейн не уточнила.

Время до вечера автор материала коротала за виски и хот-догами в нью-йоркском баре «У Руди», «потому что его упоминали в сериале».

По всей видимости, относительно успешной, в отличие от детективной работы, стала попытка организовать ночь любви в разлитой краске — подобная сцена появлялась во втором сезоне «Джессики Джонс».

Сцена из сериала

Вайзенштейн отметила, что для того, чтобы повторить эпизод из сериала, потребовалось много приготовлений. К счастью, её парня не отпугнуло то, чем она «занимается ради журналистики», и день завершился благополучно.

По признанию автора, перевоплощение в Джессику Джонс на сутки оказалось «изматывающим», и к супергеройской жизни она оказалась не приспособлена. Даже отсутствие на лице улыбки не помогло

От виски и фаст-фуда все мои внутренности будто стали радиоактивными. Я была обозлена на весь мужской пол из-за того, что ко мне приставали, даже когда на моём лице было написано «не ********** [докапывайся] до меня».

А следить за людьми в состоянии постоянного опьянения оказалось на удивление трудно. […]

Но единственное, что мне понравилось в жизни Джессики Джонс — это чувство, когда я не пыталась церемониться с окружающими, которые мне грубили.

Героиня напомнила мне, что иногда полезно побыть вредной и упрямой, чтобы получить то, что тебе нужно. Особенно, если это во имя добра.

журналистка Vice

#джессикаджонс #сериалы