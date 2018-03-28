Роль НКО в пропаганде здорового образа жизни обсудят на форуме «Сообщество» в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 28 марта. / ТАСС /. Роль некоммерческих организаций (НКО) в пропаганде здорового образа жизни и развитие здравоохранения станут одними из ключевых тем первого в текущем году форума «Сообщество», который открывается в среду в Астрахани.

"Важна и пропаганда здорового образа жизни. Все эти вопросы [здравоохранения и здорового образа жизни] мы не только обсудим на предстоящем форуме, но и сразу же совместно с экспертами, НКО и органами государственной власти будем искать решение выявленных проблем", — сказал замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов , слова которого приводит пресс-служба ОП.

Программа форума и его участники

Программа мероприятия традиционно будет состоять из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий, имеющих целью выход на реальные решения выявляемых в регионе проблем развития некоммерческого сектора. «Программа рассчитана на два дня. Накануне открытия форума в рамках нулевого дня члены ОП РФ и эксперты проводят выездные общественные проверки и встречи с гражданами», — сказали ТАСС в пресс-службе палаты.

Участники форума, как пояснили в ОП РФ, обсудят развитие медицины в спорте, взаимодействие СМИ и НКО в реализации социально значимых проектов в сфере здравоохранения, полноценное участие людей с врожденными заболеваниями в жизни общества, а также модернизацию содержания учебного предмета «Физическая культура». Второй день форума посвятят изучению успешных практик фандрайзинга (технология сбора средств — прим. ТАСС), теме профессионального волонтерства и информационной активности некоммерческих организаций.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области, форум состоится на площадке Государственного театра оперы и балета. Ожидается более 60 экспертов, общее число участников составит порядка 1200 человек. Также на площадках мероприятия астраханские медики проведут бесплатные консультации для жителей региона: можно будет бесплатно узнать уровень глюкозы в крови, пообщаться со специалистами в области эндокринных заболеваний, онкологии, врачебной физкультуры, пройти обследование в рамках проекта «Узнай свой ВИЧ-статус».

О форуме

Форумы гражданских активистов «Сообщество» традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум «Сообщество» собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.