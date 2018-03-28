Творчество начинающих писателей отметили премиями

27 марта в Белом зале храма Христа Спасителя наградили лучших юных писателей. Финалисты конкурса «Лето Господне» встретились с заслуженными деятелями литературы.

Международный детско-юношеский конкурс «Лето Господне» в этом году проходит уже в четвертый раз. Традиционно участие в нем принимают учащиеся школ со всей России и стран ближнего зарубежья.

В этом году на заочный этап конкурса было подано более 1200 заявок. Чтобы определить тех, кто достоин приглашения на финальный этап, комиссия из 15 педагогов и писателей прочла каждое сочинение не менее трех раз.

— В конкурсе этого года приняли участие школьники из 62 регионов, — рассказал «ВМ» помощник председателя Издательского совета Русской православной церкви иеромонах Макарий Колмогоров. — Они делятся на три возрастные группы, и из каждой в финал вышли 12 человек, которых пригласили в Москву на очный тур конкурса.

По словам иеромонаха, оценка конкурсных сочинений трудна не только потому, что для прочтения всех работ нужно потратить много времени. Сочинения пишутся только на русском языке, и у некоторых талантливых детей из-за рубежа это вызывает определенные затруднения.

— У нас случился прецедент: мальчик из Казахстана написал прекраснейшее с творческой точки зрения сочинение, — сообщил Макарий. — Его мысль очень глубока, но количество ошибок бросается в глаза. Было бы несправедливо оставлять талант без награды, поэтому мы ввели для него отдельную номинацию «За творческую самобытность».

Награждение участников церемонии проводили председатель Союза писателей России Николай Иванов и митрополит Калужский и Боровский Климент. Лучшие фрагменты литературных работ школьников зачитывались публике.

Темы, которые освещали в своих сочинениях участники конкурса, кажутся совсем не детскими. Юные литераторы рассуждали о человечности, вере и о тех жертвах, на которые готовы пойти православные, отстаивая свое мировоззрение. Некоторые из ребят писали о знакомстве с деятелями литературы, вдохновившими их взяться за перо.

Владимир Крупин — один из моих самых любимых русских писателей, мне посчастливилось быть с ним знакомой лично, — рассказала «ВМ» ученица седьмого класса школы № 1238 города Москвы Татьяна Воронова . — Когда мне рассказали о конкурсе, я решила, что мое сочинение будет о знакомстве с ним.

О конкурсе Татьяна узнала случайно — ей рассказала подруга матери. Теперь, после успешного дебюта, девушка решила связать свою дальнейшую жизнь с печатным словом и стать журналисткой.

Скоро школьница сможет похвастаться первой публикацией — работы финалистов конкурса будут напечатаны в литературных журналах.

— Очень приятно, что многие из ребят хотят стать писателями, — поделился главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев. — Это в какойто мере жертвенный шаг, ведь такой профессии в специальном реестре в России нет. Писатель — это всегда явление нормальное, они, как сейчас модно говорить, не в тренде.

Дударев считает, что литературный дар идет от высших сил. В качестве доказательства своей точки зрения главред «Юности» предложил задуматься о том, почему многих авторов древнерусской литературы современный человек не знает по именам.

— Когда человек творил, он понимал — его рукой управляет Господь, — заключил Дударев.

Также для юных финалистов конкурса была проведена культурная программа, включающая в себя посещение наиболее значимых храмов России и мастер-классы от известных литераторов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Иванов, председатель союза писателей России:

— В организации конкурса «Лето Господне» Союз писателей участвует первый год. Когда я ознакомился с правилами и критериями оценивания, я понял: этот конкурс жестче, чем некоторые другие. Сочинения победителей должны быть лучшими во всем: и в художественном плане, и в соответствии правилам и нормам русского языка. Я бы хотел, чтобы вся наша страна стала такой, как люди, которые сидят в этом зале. Мы придем к патриотизму не через войну, а через справедливость. В этом нам поможет печатное слово. На Алтайском кинофестивале губернатор объявил, что авторы лучших фильмов начинали свою работу не с кино, а с книг. Все они были хорошими писателями.

Климент (Капалин) митрополит Калужский и Боровский:

— В этом конкурсе победителями стали все участники. Даже те, кто не смог занять призовые места. Очень важно то, что каждый из них достойно потрудился. Теперь важно не останавливаться. Бог уже посеял в их сердцах зерно знания и таланта. Но его необходимо бесконечно взращивать. Литературные способности требуют развития, которое невозможно без регулярного чтения. И читать нужно не все. Книги, как и люди, бывают плохими и хорошими. Нужно выбирать произведения, которые помогут умножить любовь и знания. Молодежь, которая прошла в финал конкурса, мыслит иначе, чем остальные их сверстники и предыдущие поколения. Но, несмотря на все заслуги, каждый из них стоит только в начале долгого пути к вершинам литературы.