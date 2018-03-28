«Я не знаю, как жить дальше»: Анна Седокова хочет начать задавать вопросы

Певица Анна Седокова , которая является матерью троих детей, осталась глубоко потрясена трагедией, произошедшей в Кемерово. Вместе с миллионами она скорбит. Но признается, что и сама не всегда была внимательна к вопросам безопасности.

Анна Седокова в своем Инстаграме опубликовала откровенное и трогательное сообщение. Она призналась, что часто сама боялась быть более требовательной, но боится и сейчас примерить на себя чувства родных погибших в ТЦ в Кемерово, где от пожара пострадали десятки человек по официальным данным: «Я не знаю, как жить дальше. Это я. Я далеко от Кемерово. Я боюсь даже думать, что чувствуют родители. Сегодня мы все ревем. Пытаемся не смотреть видео, но каждую минуту проверяем новости и надеемся, что это все ошибка, что спасутся, что найдут. А больше всего я боюсь, что завтра наступит новый день и все забудут». Анна заставила своих поклонников задуматься, а часто ли они обращают внимание на безопасность и достаточно ли требовательны: «Я раньше очень боялась лишний раз спросить, показаться стервой, а нужно было… Где у вас план эвакуации? Где автоматические пожарные сигнализации, которые заливают все водой в случае опасности? Работают ли?» А ведь от того, насколько сами потребители услуг подобных ТЦ будут требовательны зависит и будут ли они работать. К сожалению, многие после трагедии поняли, что рассчитывать в подобных ситуациях приходится только на себя.

А вопросов, по словам Анны, много у всех: ведь как можно строить в современном мире торговые центры, не соответствующие нормам безопасности. Певица считает, что чем больше она как представитель медиа нового поколения будет задавать вопросов, не молчать, тем быстрее получится обратить внимание на проблему: «Потому что это и мои дети! Это и мои взрослые! Сегодня я — Кемерово, и не важно сколько мне лет, где я родилась и кто я».

Поклонники Анны присоединились к словам в адрес погибших. «Простите, детки. Что-то не то делаем мы взрослые на земле» «Не представляю, через что пришлось пройти родителям погибших детей и какую боль они испытали. Это ужасно…» «Неважно в каком городе или стране. Мы все едины. Потеря близких самое страшное что только может случится с человеком» «Такие же смертельные ловушки находятся и у вас в городе! И где гарантия, что завтра не случится ещё одна трагедия!» «Вся Россия сейчас с Кемерово, безумно жаль всех» Анна постаралась утешить скорбящих и рассказала одну знакомую ей фразу, чье авторство певица, к сожалению, не вспомнила: «Когда кто-то умирает, он не исчезает. Его становится просто не видно…» Берегите себя и того, кого вы любите…» В России в некоторых областях губернаторы уже объявили дни траура. Национальным же днем траура Президент РФ объявил 28 марта.