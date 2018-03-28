В Костроме снесут самый печальный долгострой

В Костроме приняли окончательное решение снести здание школы НОД, узнал KOSTROMA.TODAY. Интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на улице Санаторной, 21 превратится в новый детский сад на 280 мест.

Здание будущего интерната начали строить в 1990-м году. Завершить строительство планировали через 2 года.

«Предполагалось, что это будет полноценный образовательный, воспитательный и реабилитационный комплекс для детей с ДЦП. Школа-интернат включала в себя несколько корпусов, оборудованных лифтами для инвалидов, отапливаемые переходы из одного здания в другое, бассейн, кабинеты для физиолечения и многое другое», — пишет «Народная газета».

Но здание так и не достроили.

В 2015 году между городской администрацией и ООО «Новый город» был заключен договор о «строительстве нежилого здания общеобразовательной организации с размещением дошкольного отделения путем завершения строительства…школы-интерната».

Но работы так и не сдвинулись с мертвой точки.

В итоге недостроенную школу решено было снести. Теперь на ее месте появится детский сад на 280 мест.

Некоторые костромичи называют этот долгострой самым дорогим за последние десятилетия.