Ещё
В Самаре стадион «Локомотив» станет буферной зоной для болельщиков ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре стадион «Локомотив» станет буферной зоной для болельщиков ЧМ-2018 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре на стадионе «Локомотив», расположенном рядом с железнодорожным вокзалом, оборудуют буферную зону для болельщиков ЧМ-2018, где они смогут отдохнуть и дождаться прибытия поезда, сообщает 63.ru.
Буферная зона будет оборудована палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Здесь же разместят информационные табло с расписанием поездов на русском, испанском и английском языках.
Рядом со стадионом организуют стоянку автобусов-шаттлов и скоростного трамвая, следующих по маршруту «Железнодорожный вокзал» — «Стадион „Самара Арена“.
Автобусных маршрутов будет 9. До „Самара Арены“ и фан-зоны на площади Куйбышева транспорт будет ходить из аэропорта Курумоч, с перехватывающих парковок возле торговых центров „Мега“ и „Амбар“. Отдельный маршрут будет связывать стадион и главную площадь Самары. Автобусы будут курсировать от „Самара Арены“ до северной парковки спортобъекта, а также между буферной зоной и аэропортом Курумоч.
В Самаре пройдёт шесть матчей чемпионата мира по футболу: игры группового этапа состоятся 17, 21, 25, 28 июня, 1/8 финала 2 июля и 1/4финала — 7 июля.
АиФ-Самара: последние новости
Фильм ужасов возмутил внучку итальянского "дуче" В связи с днем траура переносится открытие фотовыставки «#ЛИЦАГОРОДА» В Доме актера подвели итоги конкурса «Самарская театральная муза-2017»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией113
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение