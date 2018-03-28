В Самаре стадион «Локомотив» станет буферной зоной для болельщиков ЧМ-2018

В Самаре на стадионе «Локомотив», расположенном рядом с железнодорожным вокзалом, оборудуют буферную зону для болельщиков ЧМ-2018, где они смогут отдохнуть и дождаться прибытия поезда, сообщает 63.ru.

Буферная зона будет оборудована палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Здесь же разместят информационные табло с расписанием поездов на русском, испанском и английском языках.

Рядом со стадионом организуют стоянку автобусов-шаттлов и скоростного трамвая, следующих по маршруту «Железнодорожный вокзал» — «Стадион „Самара Арена“.

Автобусных маршрутов будет 9. До „Самара Арены“ и фан-зоны на площади Куйбышева транспорт будет ходить из аэропорта Курумоч, с перехватывающих парковок возле торговых центров „Мега“ и „Амбар“. Отдельный маршрут будет связывать стадион и главную площадь Самары. Автобусы будут курсировать от „Самара Арены“ до северной парковки спортобъекта, а также между буферной зоной и аэропортом Курумоч.

В Самаре пройдёт шесть матчей чемпионата мира по футболу: игры группового этапа состоятся 17, 21, 25, 28 июня, 1/8 финала 2 июля и 1/4финала — 7 июля.