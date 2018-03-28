От юных чтецов ждут заявок на конкурс, посвященный Великой Отечественной войне

Творческое соревнование «Чтоб жизнью дорожить» состоится в преддверии 9 мая. Вологжане от 7 лет прочтут стихотворение или прозаический отрывок на военную тематику.

Прием заявок уже стартовал. Направить их нужно до 18 апреля на электронную почту metod_vologda@mail.ru. Прослушивание участников состоится 25 апреля. На выступление каждого отводится не более 5 минут. Можно использовать музыкальное сопровождение, костюмы и даже декорации.

Победителей патриотического конкурса наградят дипломами и памятными призами. Награждение состоится на гала-концерте, посвященному Дню Победы, 27 апреля в Центре писателя В. И. Белова.

Более подробная информация и Положение конкурса на сайте ЦБС или по телефону: 51-50-10.