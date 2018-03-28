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Что «здорового» намечается в Ульяновской области?
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Что «здорового» намечается в Ульяновской области? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
О здоровом образе жизни говорят много. А случаются ли у нас массовые мероприятия, такие, чтобы для всех доступны были?
Н. Прошкин, Ульяновск
Мы как раз на пороге такого события. С 28 марта по 7 апреля по всей области пройдёт фестиваль здорового образа жизни, сообщила советник губернатора по здравоохранению Валентина Караулова:
— О пользе ЗОЖ знает каждый, но многие находят тысячу причин для того чтобы например, отказаться от правильного питания, утренней зарядки, пробежки на свежем воздухе и занятий спортом. В дни фестиваля будет проведено множество мероприятий, интересных и полезных как для взрослых, так и для детей. Пройдут акции профилактических проектов «Открой мир здоровья», «Кардиодесант» и «Активное долголетие», акции по безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья населения. Для школьников запланированы спортивные состязания и мастер–классы.
Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте областного правительства.
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