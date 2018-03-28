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30 Seconds to Mars вновь едут в Москву
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30 Seconds to Mars вновь едут в Москву 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Легендарная американская группа 30 Seconds to Mars возвращается в Москву в рамках своего концертного тура. Джаред Лето вооружился огромным сценическим гардеробом, созданным его другом — креативным директором Gucci Алессандро Микеле. Напомним, что фронтмент группы Джаред Лето помимо своей музыкальной деятельности посвятил себя и актерской карьере. На его счету харизматичные роли и статуэтка Oscar.
В этом году группа празднует свой юбилей — 20 лет. И эта круглая дата гарантирует феерию в СК «Олимпийский». Концерт состоится 28 апреля в 19:00. Заранее покупайте билеты и планируйте время. Это нельзя пропустить.
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