30 Seconds to Mars вновь едут в Москву

Легендарная американская группа 30 Seconds to Mars возвращается в Москву в рамках своего концертного тура. Джаред Лето вооружился огромным сценическим гардеробом, созданным его другом — креативным директором Gucci Алессандро Микеле. Напомним, что фронтмент группы Джаред Лето помимо своей музыкальной деятельности посвятил себя и актерской карьере. На его счету харизматичные роли и статуэтка Oscar.

В этом году группа празднует свой юбилей — 20 лет. И эта круглая дата гарантирует феерию в СК «Олимпийский». Концерт состоится 28 апреля в 19:00. Заранее покупайте билеты и планируйте время. Это нельзя пропустить.