Минздрав Подмосковья рассказал о диспансеризации жителей Волоколамска

В Волоколамске идет диспансеризация детского и взрослого населения, сообщили в Минздраве Московской области со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Маркова.

«В Волоколамске полным ходом идет диспансеризация населения. Дети осматриваются специалистами в школах ежедневно. Все работы проводятся в соответствии с графиком. В больнице проходит их инструментальное обследование и забор крови. Для взрослого населения — два раза в неделю, по средам и субботам организованы Единые дни диспансеризации», — рассказал Дмитрий Марков

Министр напомнил, что прием пациентов с жалобами на общее недомогание и плохое самочувствие осуществляется в приемном покое для взрослого и детского населения Волоколамской ЦРБ.

В ночь с 20 на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, 21 марта в Волоколамскую центральную больницу с жалобами на тошноту и головокружение обратились 50 детей из разных школ города.

В местной администрации сообщили, что источник газа выявлен и ликвидирован, а школы и детские сады Волоколамского района в настоящее время работают в штатном режиме.