Пэрис Хилтон предлагают возобновить реалити-шоу, сделавшее ее знаменитой

Это нам порой кажется, что двухтысячные были совсем недавно, но по меркам 2018 года — это что-то доисторическое, а значит — давно забытое и вполне заслуживающее ребута/ремейка. После того, как соответствующие ремейки получили многие культовые фильмы и сериалы, дело, похоже, дошло до реалити-шоу — Пэрис Хилтон рассказала, что ей предлагают возобновить Simple Life, шоу, сделавшее знаменитой ее и Николь Ричи. Сама 37-летняя звезда желанием возобновить Simple Life вовсе не горит — из светской львицы и реалити-звезды Пэрис уже давно превратилась в полноценную бизнес-леди (с полновесным хобби в виде «подработки» диджеем на Ибице вдобавок), готовится выйти замуж и времени на ностальгические эксперименты у нее, конечно, нет.

В Simple Life, напомним, Пэрис и Николь пытались работать на всевозможных низкооплачиваемых работах, «познавая жизнь» и, конечно, делая это смешно и нелепо. «Да, я получила очень много удовольствия, делая это, но сейчас все мое внимание уходит на развитие собственного бизнеса и я не смогла бы выделить время, чтобы отправиться на какую-нибудь там ферму», комментирует поступившее ей предложение Хилтон. «Но это было очень здорово, и само шоу было просто уморительным. Я до сих пор порой его пересматриваю», добавила звезда.

Ностальгируем: Пэрис и Николь времен Simple Life

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