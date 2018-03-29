Более 6,3 тысяч человек проголосовали за проекты по благоустройству Перми

На портале «Управляем вместе» завершается голосование за наиболее важные проекты по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в Перми. За 12 дней свой выбор сделали уже более 6,3 тысяч человек.

Сейчас лидируют такие проекты, как зоопарк, транспортно-пересадочный узел «Пермь-II», набережная реки Камы, парк культуры и отдыха «Балатово», городская эспланада.

Познакомиться с результатами опроса и проголосовать (тем, кто ещё этого не сделал) можно на портале «Управляем вместе». Голосование продлится до 31 марта включительно. Каждый пользователь может назвать до трёх важных для него проектов, а также предложить свой вариант.

По словам губернатора Максима Решетникова, в этом году в Перми обсуждается и реализуется немало знаковых проектов по изменению облика краевой столицы.

«Поэтому важно, чтобы жители, эксперты, архитекторы и депутаты посмотрели, погрузились в атмосферу и высказали свое мнение», — считает глава Прикамья.

Также до 31 марта в Фестивальном доме будет работать выставка «Моя Пермь — моё будущее». На ней можно познакомиться с десятью мультимедийными экспозициями, в том числе с интерактивной сенсорной картой всех объектов, панорамными проекциями с виртуальными турами и интерьерными композициями с мультимедиа экранами.