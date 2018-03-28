Лекция «А вы знаете, что круассан не француз?»

В ресторане Lavkalavka на Остоженке раз в две недели по субботам читают лекции о кулинарных традициях разных народов. Каждый продукт — это часть всемирной истории, поэтому лектор, кандидат исторических наук и научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН — рассказывает о том, как тот или иной продукт вписан в кулинарную историю народов: как в разных странах появились специи, какое путешествие вместе с австрийской принцессой совершил круассан, как люди в разные времена пользовались лавандой (кто ее ел, а кто ею мылся). И о многом другом, что обычно интересно услышать, узнать и запомнить в приятной компании субботним днем.

31 марта, в субботу, в 13.00 Наталья Лапкина прочтет лекцию под названием «А вы знаете, что круассан не француз?». В течение 1,5 часов можно будет не только узнавать интересные факты о круассанах и пить чай с плюшками, но также делать пастельные зарисовки под руководством ведущей.