Неделя звёзд хоккея 2019 года пройдёт в Казани и Нижнекамске

28 марта состоялся совет директоров КХЛ, на котором было утверждено место проведения Матча всех звёзд 2019 года. Звёздный уик-энд примут города Татарстана — Казань и Нижнекамск.