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Неделя звёзд хоккея 2019 года пройдёт в Казани и Нижнекамске
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Неделя звёзд хоккея 2019 года пройдёт в Казани и Нижнекамске
Чемпионат.com
6 минут назад
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28 марта состоялся совет директоров КХЛ, на котором было утверждено место проведения Матча всех звёзд 2019 года.
Звёздный уик-энд примут города Татарстана — Казань и Нижнекамск.
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