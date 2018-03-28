Потренируйтесь вместе: уфимские эксперты научили, как детям выйти из зоны ЧП

Что делать, если вы с ребенком оказались в эпицентре ЧП? Или даже потеряли друг друга в бурлящей и паникующей толпе? Страшные события в Кемерово показали — не все взрослые знают, как вести себя в подобной ситуации, что уж говорить о детях?

Эксперты Управления гражданской защиты Уфы рассказали, как сохранить холодный ум в стрессовой ситуации и как действовать ребенку, если он потерялся в магазине. Все советы применимы для взрослых и детей.

А психолог подсказала, как можно помочь тем, кто попал в беду, да и самим справиться с потоком горьких новостей.

Фото на всякий случай

Если вы идете вместе в людное место, сфотографируйте ребенка — не исключено, что через пять минут вы уже забудете, натянули вы на него красный свитер или зеленую рубашку. А уж если чадо одевается самостоятельно, то и тем более. Зачем это нужно? Если вдруг начнется сумятица, вам проще будет отыскать его в толпе.

Место встречи изменить нельзя

Договоритесь, где будете встречаться, если потеряете друг друга из вида. Пусть это будет неподвижный приметный предмет, который хорошо просматриваться со всех сторон — например, эскалатор, фонтан или красная телефонная будка. Обязательно отрепетируйте — навык, приобретенный в игре, закрепится лучше. Если вдруг бабахнуло, а вас рядом нет. Объясните ребенку, что бегать и искать вас нельзя, и нужно срочно бежать со всеми к выходу. Пообещайте, что обязательно встретитесь с ним на улице. Сдержите обещание.

Дядя Степа, помоги

Научите ребенка просить помощь у взрослых. Но не у всех подряд, а у тех, кто поможет наверняка: в общественных местах это могут быть охранники — их можно узнать по табличке с именем на груди и рацией в руках, или полицейские — дяди в погонах. Можно обратиться за подмогой к продавцу — тот свяжется с администратором и информацию о потерявшемся крохе передаст по громкой связи.

Выучи или напиши адрес

Заучите вместе с ребенком его фамилию и имя, домашний адрес и ваш номер телефона. Для верности подпишите одежду или пришейте ярлычки. Как это поможет? Смотри пункт выше.

Вот же выход!

Возьмите за правило в общественном месте отмечать расположение выходов. Старайтесь зафиксировать, где ближайший выход с тем местом, где вы здесь и сейчас. Делайте это вместе с ребенком в игровой форме: «Давай проверим, кто первый найдет выход?». Тогда он сможет выбраться, если вас по какой-то причине не окажется рядом.

Началось. Как двигаться?

Если вдруг бабахнуло, задымилось или посыпалось, и побежала толпа, а вас рядом нет, объясните ребенку, что нужно идти вместе со всеми, но лезть в пучину нельзя — задавят. Следует, придерживаясь края течения, не пытаться двигаться поперек. Если движению мешают вещи, с ними нужно безжалостно расстаться, сумку лучше перевесить с плеча на шею перед собой. Руки прижать к туловищу, тогда локтями можно регулировать паникующих, напирающих с боков. Если вам повезло, и ваш малыш при вас — посадите его на шею или на спину. Если не хватает сил — пусть идет впереди вас. Ни в коем случае ни позади, ни сбоку — именно впереди. Тогда вы вовремя заметите, если что-то пойдет не так.

Я упал. Что делать?

Объясните ребенку, что нужно тут же встать любой ценой. На это есть всего лишь три секунды. Для этого подойдет любое пальто и джинсы, проходящие мимо. Нужно вцепиться мертвой хваткой и по-обезьяньи вскарабкаться и встать на ноги. Понятное дело, что «ноги» рады не будут и даже могут стукнуть. Ничего страшного: когда нужно спасаться, это можно пережить. Карабкаться по штанам можно начинать тренироваться дома.

Куда бежать

Если впереди валит дым или того хуже — открытый огонь, нужно идти от него прочь. От дыма защитит любой предмет личной одежды — шапка или шарф, смоченный водой. Если воды нет, выручит собственная моча. Да-да, она тоже жидкость. Не нужно стесняться — чтобы выбраться из ЧП живым, все средства хороши. Дым всегда поднимается вверх: двигаться следует вдоль стен на полусогнутых ногах или корточках — так точно не затопчут.

Нельзя ни в коем случае:

пользоваться лифтом;

подниматься выше на этажи;

медлить, если услышал сигнал тревоги;

прятаться в подсобках;

открывать ручку двери, если она горячая — скорее всего, очаг возгорания именно за ней.