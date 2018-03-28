«Сяду в скорый поезд» 

Началом экспозиции, как принято, служит история. Каждый посетитель попадает в мир эры кинематографии и знаменитого фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Скоростной локомотив символизирует зарождение нового витка развития коммуникации, технологий, культуры. Есть свидетельства паники публики при первом показе этого фильма — глаз зрителя начала ХХ века ещё не научился воспринимать ожившее изображение железного монстра. Начало ХХ века объединило русскую и мировую культуры. На фоне видеокомпозиции Владимира Смоляра «Транссибирская сюита», сотканной из музыкальных фрагментов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского пролетают полотна Марка Шагала и Михаила Ларионова, Казимира Малевича и Василия Кандинского. В этой же части экспозиции можно полюбоваться кадрами фильмов Жоржа Мельеса, Ман Рея, инспирированные ритмами раннего джаза.
Владимир Смоляр. «Транссибирская сюита». Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина»
Следующий раздел — «Миростроительное депо». Тут всё отдано на откуп достижений советской и американской кинематографии 1930-х годов. Вспомним «Симфонию Донбасса» Дзиги Вертова, «Пасифик 231» Михаила Цехановского и «Кинопоезд» Александра Медведкина. За океаном тема движения поезда воплотилась в стилистике вестернов и мюзиклов и, конечно, незабываемой «Серенады солнечной долины» — все помнят знаменитую песенку в исполнении оркестра Гленна Миллера «Поезд на Чаттанугу». Тут же представлены оригинальные работы как советских художников, выполненные в технике фотомонтажа и конструктивистского плаката, так и современные. Работа Алексея Гончаренко «Электровоз Вл22 (Владимир Ленин)» переносит нас в движущийся техногенный мир проунов, цифр, прямых и овальных линий. Здесь же можно совершить путешествие во времени и пространстве: отправиться в вагоне подземки на Таймс-сквер, а выйти на Красной площади в Москве. Ничего удивительного! Видеоинсталляция Натальи и Валерия Черкашиных позволяет совершить и такую поездку.
Кузьма Николаев. «Прокладка железнодорожного пути в Магнитогорске». Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина»
Финальный раздел выставки обращается к образу поезда в художественной литературе, театре и классике второго русского авангарда. Безусловно занимательным предстают вспыхивающие цитаты из прощального стихотворения Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья» в инсталляции Леонида Тишкова. Это уже путешествие русской души из бытия в небытие, ожидание скорой встречи уже там…, в мире ином… Недаром у стены с есенинской цитатой стоит чемодан, наполненный звёздами. Это последний багаж каждого пассажира. “Мы живём здесь на земле, думая, что мы здесь надолго, а это всего лишь остановка, полустанок. Мы ждём прибытия поезда, что следует в вечность. Уже куплена плацкарта, скоро прибудет поезд, но как не хочется покидать многолюдный теплый шумный вокзал…” (Леонид Тишков). А приходится. Щемит сердце от просмотра фрагмента спектакля Дмитрия Крымова «Тарарабумбия». Перед взором посетителя предстаёт вагон для устриц, в котором из Баденвейлера в Россию доставили тело умершего писателя Антона Чехова. Грустная и трагедийно-комичная ситуация, соответствующая, к сожалению, всей эстетике его творчества.
Семён Файбисович. «Серый день». Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина»
Особое место в такой арт-территории занимает «кабинет» Вадима Абдрашитова, мастера новейшего киноязыка, практически в каждом фильме которого образ поезда становится важным символом. Вагон, купе — это не просто средство передвижения из пункта А в пункт Б. У режиссёра поезд являет собой возможность перемены участи, судьбы (“Слово для защиты”), рока героя, даже может стать местом преступления. Так и случилось в фильме 1982 года «Остановился поезд». В основу сюжета вошла реальная авария, повлекшая за собой смерть машиниста. После случившейся трагедии следователь выявляет сложную череду бесконечных просчётов, халатностей, приведших к катастрофе. Метафора уходящего советского строя, его инерции выражена уже в самом названии фильма.
Наталья Данберг. «Точка схода». Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина»
Сесть в плацкартный или спальный вагон, уехать, забыть себя прежнего ради себя же обновлённого предлагает выставочный проект «Прибытие поезда». Каждый может погрузиться в историю железнодорожного транспорта и научно-технического прогресса. Каждый может проехать сквозь всю страну эпохи ХХ века — от Калининграда до Владивостока через знаменитый и магический Транссиб, раздумывая у полотен и инсталляций Александра Бродского, Льва Мелехова, Ольги Чернышевой, Сергея Головача, Марины Черниковой и художников всех направлений современного визуального искусства. Только каждое такое путешествие, будь оно кинематографическое, музыкальное, литературное станет дорогой к себе. «Как немного нужно для счастья: сидеть уютно и тепло в таком вагоне, пить чай у лампы и беседовать о хорошем со случайным попутчиком, и уезжать навсегда, насовсем, чтобы не тянулась следом эта бессмысленная череда лет и поступков». Ради этого стоит купить билет.
Выставка продлится до 20 мая 2018 года.