«Чувствовал стыд и презрение к себе». Горькие годы Алеши Пешкова в Казани

150 лет назад родился Алексей Пешков , будущий писатель Максим Горький . В Казани Горький прожил четыре года, здесь он начал первые литературные опыты. Правда, как он писал позже, «владел топором лучше, нежели пером». Историки считают, что и сам город, и казанцы во многом определили его будущее и как личности, и как писателя.

Литературным памятником Казани конца XIX века стали его зарисовки о городе, опубликованные в 20 произведениях. «АиФ-Казань» составил путеводитель по местам, где бывал Максим Горький.

Дом Евреиновых на ул. Первая Гора, ныне Ульяновых, д. 60. В Казань Пешкова пригласил гимназист Николай Евреинов , который гостил на каникулах в Нижнем Новгороде. 16-летний Алёша приехал в Казань в августе 1884 года, чтобы подготовиться к поступлению в университет — Николай обещал помочь. Жила семья бедно, и юноша прожил у Евреиновых две недели. Однако Николай ввёл его в круг своих знакомых из казанского отделения «Народной воли», идеи которой оказали на будущего писателя большое влияние.

Казанский императорский университет. Здесь Алексей мечтал учиться. Он наивно думал, что одного лишь сильного желания получать знания достаточно, и жестоко разочаровался. Со своими двумя классами образования он даже не пытался поступать в университет.

Марусовка — домовладение купца Марусова, пристанище бедных студентов, куда его пригласил жить гимназист Гурий Плетнёв. Они познакомились на пустыре у дома Евреиновых, где школяры сражались в городки. Гурий посоветовал ему не мечтать об университете, а подготовиться к экзамену на сельского учителя и позвал жить к себе.

«И вот я живу в странной, весёлой трущобе — «Марусовке»… Плетнёв помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это — всё», — вспоминал писатель в «Моих университетах». Кстати, на здании во дворе дома по ул. Пушкина, 24, висит мемориальная доска.

Крендельное заведение Семёнова на углу Большой Проломной, возле Рыбнорядской площади (сейчас ГУМ на ул. Баумана). «Сюда Алексей попал, чтобы обучиться труду пекаря. Эти месяцы ему особенно запали в душу — он посвятил им повесть и два рассказа. В рассказе „Коновалов“ он увековечил свою подругу Капитолину Полудницыну. Копия её письма о том, что она очень скучает по „дорогому Алёше“, написанного после его отъезда, есть в музее. Несмотря на все скитания, Горький его сохранил и через десятки лет», — отмечает старший научный сотрудник музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина Людмила Белова.

Пекарня Деренкова. Она располагалась на Большой Лядской (ныне Горького, 10). В музее Горького воссоздали её. На производстве, куда осенью 1885 года привёл Алексея знакомый студент-медик, юноша стал работать подмастерьем.

Его работодатель, крестьянский сын Андрей Деренков выписывал большое количество периодики — «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово», «Русское богатство». У него собиралась, как раньше писали, «революционно настроенная» молодёжь, велись дискуссии о судьбе России.

«С виду он был парень грубоватый, умный, простой в обхождении и совершенно трезвый: не пьющий и не курящий», — вспоминал о Горьком Андрей Степанович.

«В 1888 году Деренкову пришлось уехать в Сибирь, скрываясь от кредиторов и жандармов. Долгие годы он не подозревал, кем стал Алексей Пешков. Однажды в книжном магазине он увидел два портрета — Толстого и своего старого приятеля. Очень удивился, спросил, почему под портретом значится «Горький», и выяснил, что Алексей Пешков стал знаменитым писателем. Они стали переписываться, Горький посылал ему книги, в которых упоминалась Казань», — рассказывает Людмила Белова.

В 1920-х Андрея Деренкова арестовали советские власти — его подозревали в связи с колчаковцами и эсерами , хотели раскулачить. Потом выпустили, но дали статус лишенца. «Живу очень плохо, — писал он Горькому в отчаянии 23 февраля 1936 года. — Есть близкие люди, которые живут в четырёх верстах от меня, а быть у них не могу. Всякая связь со мной грозит им увольнением с работы». Писатель обратился к секретарю райкома с просьбой выручить пожилого человека. Андрея Степановича восстановили в правах и назначили пенсию.

Родионовский институт благородных девиц, ныне — Суворовское училище. «Алексей за смену обрабатывал до 30 пудов теста, и как отмечал потом, тяжелее работы в жизни не видел. Так что книги, в противовес мнению советских горьковедов, ему читать было некогда. Впрочем, так работали во многих пекарнях. По утрам, собрав булочки в корзину, он разносил их в Институт благородных девиц, духовную академию и психиатрическую больницу», — отмечает Людмила Белова.

Городской театр (сгорел в 1919 году, на его месте сейчас памятник В. И. Ленину). Оперный импресарио Орлов-Сокольский набирал артистов в хор. Юный Алексей Пешков успешно прошёл пробу и был принят, а вот Фёдору Шаляпину, не найдя у него голоса, отказали. Этот случай был описан в казанской газете «Волжский Вестник» в №178 за 1902 год.

Федоровский бугор, место, где теперь находится НКЦ «Казань». Здесь молодой Горький пытался свести счёты с жизнью. К этому его привела смерть любимой бабушки, ощущение себя в среде студентов чужим, малообразованным и «зубная боль в сердце» — безответная любовь к сестре Деренкова Марии.

«Страх перед пошлостью и жестокостью жизни был хорошо испытан мною. Дошёл я и до попытки убить себя, а затем на протяжении многих лет, вспоминая эту глупость, чувствовал глубокий стыд и презрение к себе», — писал он позже.

Истекающего кровью юношу нашёл сторож Фёдоровского монастыря. Врач земской больницы не давал шансов на жизнь: «К утру будет готов». Парень выжил, но Казань ему пришлось покинуть.

Мария уехала в Стерлитамак, стала фельдшером, и больше они не виделись. Она вышла замуж за друга будущего писателя. В 1931 году Горький пытался найти свою возлюбленную, но оказалось, что она умерла год назад. Брак её оказался несчастливым.

Последний раз Горький побывал в Казани в 1928 году. Он сказал: «На самом деле в Казани я пережил больше горьких минут, чем это изображено в моих сочинениях. Но нет худа без добра. Вот сегодня я уже и возмещён за всё пережитое в Казани и более щедро, чем можно было ожидать».