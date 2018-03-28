Заворотнюк Анастасия Юрьевна 

Дата рождения: 3 апреля 1971 года
Место рождения: Астрахань
Знак Зодиака: Овен
Настя родилась в провинции, в театральной семье и выросла за кулисами. Отец — режиссер, мама — актриса и сама атмосфера невольно повлияли на творческое развитие девочки. Настя очень любила смотреть театральные постановки, знала наизусть весь репертуар местного ТЮЗа, с удовольствием занималась музыкой и танцами, а также хорошо училась в школе. Родители скептически относились к ее мечте стать актрисой, но все же дали ей возможность выбрать профессию самостоятельно.
В 1988 году Настя подала документы и сдала вступительные экзамены в местный Пединститут, подумав, что может быть из не выйдет не плохой учитель истории. Но через год бросила эту затею и отправилась в Москву осуществлять свою мечту. В ГИТИСе она пришлась не по вкусу приемной комиссии, зато в Школу-студию МХАТ Настю приняли с удовольствием. Мастером ее курса был Авангард Леонтьев. Уже на первых курсах обучения в вузе Заворотнюк получает роли в кино, ее также приглашают работать в «Табакерку». За десять лет в этом театре Анастасия сыграла более тридцати разноплановых ролей. Но настоящей медийной звездой Анастасия стала в 2004 году, после того, как появилась на экранах в главной роли ситкома «Моя прекрасная няня». Причем, в этот сериал актриса попала совершенно случайно, ее выбрали и полутора тысяч претенденток. Феерический успех няни открыл Заворотнюк двери в шоу-бизнес. Ее стали приглашать в различные телевизионные проекты, на нее одна за другой посыпались премии и награды, а также новые роли в полнометражных фильмах и сериалах. Заслуженной артисткой РФ Заворотнюк стала в 2006 году.
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Личная жизнь Анастасии Завортнюк
В первый раз актриса вышла замуж за бизнесмена из Германии Олафа Шварцкопфа. Предприниматель увидел Настю на сцене «Табакерки» и влюбился. Заворотнюк приняла его ухаживания и предложение руки и сердца. Она даже некоторое время прожила с ним в Германии. Но муж оказался жестоким в обращении с молодой женой и она с ним развелась.
Вторым мужем Насти был тоже бизнесмен Дмитрий Стрюков, в этом браке родилось дочь Анна (1996 г.) и сын Майкл (2000 г.). Некоторое время семья проживала в США. Брак распался из-за того, что у Насти закрутился роман с партнером по сериалу про няню Сергеем Жигуновым. Эти отношения продлись два года, закончились в 2008-м весной. Осенью этого же года Заворотнюк стала женой фигуриста Петра Чернышева. Как уверяет сама звезда, в этом браке она счастлива.
Фильмография
1991 — Машенька
1992 — Чайка
1993 — Лихая парочка
2002 — Наследник
2004-2009 — Моя прекрасная няня
2007 — Код Апокалипсиса
2007 — Шекспиру и не снилось
2008 — Неидеальная женщина
2009 — Артефакт
2009 — Гоголь. Ближайший
2010 — Аманда О 2011 — Дом на краю
2011 — Жених по объявлению
2011 — Служебный роман. Наше время
2012 — Мамы
2012 — Хозяйка «Белых ночей»
2012 — Охота на гауляйтера
2012-2013 — Не плачь по мне, Аргентина
2013 — Семья 3Д 2013 — Женщины на грани
2014 — Я больше не боюсь
2014 — Провокатор
2014 — Мамы 3 2014 — Отдел
2015 — Любовь и море
2015 — Чужая милая
2016 — Проклятие спящих
Телевизионные проекты
«Хорошие песни»
«Кухня для чайников»
«Танцы со звёздами»
«Танцы на льду»
«Ледниковый период»
«Брачные игры»
«Лёд и пламень»
«Большие гонки»
«Смачна ліга»
«Минута славы»
«Настя»
«Две звезды»
«Форт Боярд»
«Как две капли»
«Вместе с дельфинами»
«Новое утро»
«Киношоу»
«Ты супер! Танцы»