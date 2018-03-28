Заворотнюк Анастасия Юрьевна

Дата рождения: 3 апреля 1971 года

Место рождения: Астрахань

Знак Зодиака: Овен

Настя родилась в провинции, в театральной семье и выросла за кулисами. Отец — режиссер, мама — актриса и сама атмосфера невольно повлияли на творческое развитие девочки. Настя очень любила смотреть театральные постановки, знала наизусть весь репертуар местного ТЮЗа, с удовольствием занималась музыкой и танцами, а также хорошо училась в школе. Родители скептически относились к ее мечте стать актрисой, но все же дали ей возможность выбрать профессию самостоятельно.

В 1988 году Настя подала документы и сдала вступительные экзамены в местный Пединститут, подумав, что может быть из не выйдет не плохой учитель истории. Но через год бросила эту затею и отправилась в Москву осуществлять свою мечту. В ГИТИСе она пришлась не по вкусу приемной комиссии, зато в Школу-студию МХАТ Настю приняли с удовольствием. Мастером ее курса был Авангард Леонтьев. Уже на первых курсах обучения в вузе Заворотнюк получает роли в кино, ее также приглашают работать в «Табакерку». За десять лет в этом театре Анастасия сыграла более тридцати разноплановых ролей. Но настоящей медийной звездой Анастасия стала в 2004 году, после того, как появилась на экранах в главной роли ситкома «Моя прекрасная няня». Причем, в этот сериал актриса попала совершенно случайно, ее выбрали и полутора тысяч претенденток. Феерический успех няни открыл Заворотнюк двери в шоу-бизнес. Ее стали приглашать в различные телевизионные проекты, на нее одна за другой посыпались премии и награды, а также новые роли в полнометражных фильмах и сериалах. Заслуженной артисткой РФ Заворотнюк стала в 2006 году.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1724228937692149507_1439074003"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Личная жизнь Анастасии Завортнюк

В первый раз актриса вышла замуж за бизнесмена из Германии Олафа Шварцкопфа. Предприниматель увидел Настю на сцене «Табакерки» и влюбился. Заворотнюк приняла его ухаживания и предложение руки и сердца. Она даже некоторое время прожила с ним в Германии. Но муж оказался жестоким в обращении с молодой женой и она с ним развелась.

Вторым мужем Насти был тоже бизнесмен Дмитрий Стрюков, в этом браке родилось дочь Анна (1996 г.) и сын Майкл (2000 г.). Некоторое время семья проживала в США. Брак распался из-за того, что у Насти закрутился роман с партнером по сериалу про няню Сергеем Жигуновым . Эти отношения продлись два года, закончились в 2008-м весной. Осенью этого же года Заворотнюк стала женой фигуриста Петра Чернышева . Как уверяет сама звезда, в этом браке она счастлива.

Фильмография

1991 — Машенька

1992 — Чайка

1993 — Лихая парочка

2002 — Наследник

2004-2009 — Моя прекрасная няня

2007 — Код Апокалипсиса

2007 — Шекспиру и не снилось

2008 — Неидеальная женщина

2009 — Артефакт

2009 — Гоголь. Ближайший

2010 — Аманда О 2011 — Дом на краю

2011 — Жених по объявлению

2011 — Служебный роман. Наше время

2012 — Мамы

2012 — Хозяйка «Белых ночей»

2012 — Охота на гауляйтера

2012-2013 — Не плачь по мне, Аргентина

2013 — Семья 3Д 2013 — Женщины на грани

2014 — Я больше не боюсь

2014 — Провокатор

2014 — Мамы 3 2014 — Отдел

2015 — Любовь и море

2015 — Чужая милая

2016 — Проклятие спящих

Телевизионные проекты

«Хорошие песни»

«Кухня для чайников»

«Танцы со звёздами»

«Танцы на льду»

«Ледниковый период»

«Брачные игры»

«Лёд и пламень»

«Большие гонки»

«Смачна ліга»

«Минута славы»

«Настя»

«Две звезды»

«Форт Боярд»

«Как две капли»

«Вместе с дельфинами»

«Новое утро»

«Киношоу»

«Ты супер! Танцы»