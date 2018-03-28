В Ханымее музей превратили в «теплицу»

Местные артефакты не будут пылиться без дела. Постановили музейщики и отправились в детский сад… за «рассадой». Так, знакомя малышню с основами краеведения, музейщики взращивают профессиональных посетителей. О том, как сделать хранилища древностей востребованными, рассказала директор Ханымейского историко-краеведческого музея. В окружную столицу Ильина Шаронина приехала за наградой в номинации «Музейное дело». Успех оценили в департаменте культуры округа и вручили знак «Серебряная гагара». — Мы знакомим ребят с культурой, бытом, жизнью жителей Крайнего Севера. Часть уроков проходит в образовательных учреждениях, а закрепляем знания среди наших коллекций, — говорит Ильина Шаронина, директор Ханымейского историко-краеведческого музея. — В век информационных технологий посетителей сложно чем-то удивить. А к нам приходят дети, которым мы привили потребность ходить в музей и исследовать жизнь через наши экспозиции. В небольшом поселковом музее программа успешно работает с 2008 года. С тех пор полсотни детсадовцев побывали на музейных «грядках». А теперь музейщики взялись за школяров. Начальные классы подключаются с удовольствием. А значит, штат профессиональных посетителей пополнится новыми кадрами. — Приходится напрягаться, чтобы добиться этого результата. Но все наши сотрудники пришли к мнению, что оно того стоит, — продолжает собеседница. — У нас всего восемь человек в штате. Из них специалистов всего два — научный сотрудник и лектор-экскурсовод. Остальные — вспомогательные профессии. Это очень дружный коллектив, каждый помогает учреждению идти вперед. Ханымейскому музею 15 лет. За это время сотрудники успели скомплектовать приличные фонды — около семи тысяч предметов. Любимая коллекция сельчан и гостей поселка — «Горница». Она отражает быт и жизнь села времен Советского Союза. Люди приносят из дома и привозят из отпусков вещи, которые, считают, важно сохранить для потомков.

КОММЕНТАРИЙ Монополисты досуга думают, как вытащить людей из дома Культура участия — культура будущего. Под таким слоганом в Салехарде с 26 по 29 марта проходит III Арктический культурный форум. Его главная задача, по мнению Евгения Колтунова, директора окружного департамента культуры, в том, чтобы вместе придумать «хитрости», чтобы вытащить людей из дома. — В сельской местности, в районе и даже в небольших городах мы являемся монополистами в сфере оказания культурно-досуговых услуг. Нет ресторанов, боулингов, бильярдов и прочее. И вот сегодня эта «монополия» дает нам возможность делать то, что нравится, а все-таки нужно двигаться от обратного. Мы должны быть интересны населению. И здесь покупкой оборудования и красивыми пуфиками не обойтись. Если мы с помощью мозговых штурмов научимся менять пространство, остальное — дело времени, — считает он. — В целом наша отрасль неплохо развивается, но, на мой взгляд, не так интенсивно. Мир намного быстрее, чем мы пытаемся приспособиться. Темп интернета гонит нас вперед. И если мы два-три года будем тратить на то, чтобы придумать, как поменять пространство, пройдет еще один виток жизни, а нам нужно уже готовиться к следующему пятилетию. Сделать учреждение интересным, как, например, Национальная библиотека, нужно хотя бы лет на пять — семь, чтобы учреждение пожило, чтобы окупились вложенные средства. В решении этих задач нам поможет форум, потому что эксперты не только теоретики, но и практики, которые уже прошли по этому пути.