Зейналова Светлана Автандиловна

Дата рождения: 8 мая 1977 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Телец

Светлана , как и ее старшая сестра Ирада родилась в семье столичных интеллигентов. Отец крупный министерский чиновник, азербайджанец по национальности воспитывал дочерей в строгости. Мама привила девочкам любовь к книгам и театральному искусству. Света с раннего возраста посещала театральную студию и играла в самодеятельных постановках. На сцене она чувствовала себя, как рыба в воде. Но после окончания школы, по настоянию папы поступила на психфак Пединститута. И только окончив его, решилась получить актерскую профессию. Для достижения этой цели Зейналова выбрала Щепкинское училище. Дипломированную актрису сразу пригласили в труппу Театра «У Никитских ворот». Работа Светлане нравилась, а вот зарплата — нет. Приходилось искать другие источники дохода. Организация праздников и должность ночной официантки позволяли сводить концы с концами.

Через некоторое время сестра Светланы Ирада помогла ей влиться в медиатусовку. И младшая Зейналова из актрисы превратилась сперва в радиоведущую, а потом попала и на ТВ.

Первую известность Светлане принесло «Утреннее шоу Бачинского и Стиллавина» на радио Максимум, где она вела остроумные диалоги с ведущими и озвучивала новостные сводки. Через два года Зейналова стала ведущей светской хроники на радио Business FM . А еще через некоторое время уже вела собственную рубрику в утреннем эфире «Нашего радио». Здесь она работает по сей день в качестве ведущей и продюсера.

Дебют Светланы на телевидении состоялся в программе «Настроение» на ТВЦ . Затем последовало приглашение в «Доброе утро» от Первого канала, что и стало началом настоящей популярности.

Несмотря на приобретенный звездный статус Светлана по-прежнему занимается организацией праздников. Теперь у нее свое агентство. На некоторые корпоративы она приглашает знаменитых артистов. Зейналова также периодически снимается в кино и сериалах.

Личная жизнь Светланы Зейналовой

2008 году Светлана вышла замуж за главу радио «Максимум» Алексея Глазатова. Через год у пары родилась дочь Александра. В 2012-м брак распался. По слухам это произошло из-за неутешительного диагноза, который ребенку поставили врачи — аутизм. Алексей не смог принять заболевание дочки.

В начале 2018 года стало известно, что Светлана ждет второго ребенка от своего гражданского мужа Дмитрия.

Я ни на секунду не осуждаю нашего папу. И не осуждала никогда людей, которые, узнавая про аутизм Саши, перестают звать тебя в гости. Нас просили выйти из кафе, выгоняли из кружков — никто не хочет возиться с трудным ребенком. Не брали в детские сады, даже няни отказывались с нами работать. Я понимала, с одной стороны, почему они так. Но мне было до бесконечности обидно, что это происходит. Да, она такая, но она же человек!

Радио и телепроекты

Утреннее шоу Бачинского и Стиллавина

Светские новости

Наше утро

Настроение

Доброе утро

Жестокие игры

Голос. Дети

Фильмография

2004 — Московская сага

2008 — Тяжёлый песок

2010 — Любовь и прочие глупости

2015 — Боцман Чайка

2017 —Кухня. Последняя битва