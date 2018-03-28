Ещё
Два российских мультфильма поедут на фестиваль в Анси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два российских мультфильма поедут на фестиваль в Анси 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Российские мультфильмы «Виват, мушкетеры!» и «Хочу жить в зоопарке» вошли в конкурсную программу крупнейшего анимационного фестиваля в Анси. Оба из них созданы на студии «Союзмультфильм».
Председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что наша анимация обладает очень большим потенциалом и развитие этой отрасли должно быть в приоритете.
Мультфильм «Хочу жить в зоопарке» Евгении Голубевой — это история о маленькой девочке, которая сравнила свою жизнь с уроками, уборкой и невкусной едой — с жизнью животных в зоопарке. И будни пингвинов и панд ей понравились больше.
«Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова — это короткая история о спасении принцессы мушкетером. В пути герою то и дело приходится отвлекаться на спасение кого-то еще, причем, очень интересными и забавными способами.
Анимационный фестиваль в Анси в этом году пройдет с 11 по 16 июня.
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Интересное по теме: Главные анимационные премии мира
Tlum.ru: последние новости
Трейлер новых «Черепашек-ниндзя» разделил фанатов на два лагеря Магазин «Магнит» атакуют ради игрушек с мультяшками 13 мультсериалов с самыми прилипчивыми песнями из заставок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией108
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение