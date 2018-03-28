Два российских мультфильма поедут на фестиваль в Анси

Российские мультфильмы «Виват, мушкетеры!» и «Хочу жить в зоопарке» вошли в конкурсную программу крупнейшего анимационного фестиваля в Анси. Оба из них созданы на студии «Союзмультфильм».

Председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что наша анимация обладает очень большим потенциалом и развитие этой отрасли должно быть в приоритете.

Мультфильм «Хочу жить в зоопарке» Евгении Голубевой — это история о маленькой девочке, которая сравнила свою жизнь с уроками, уборкой и невкусной едой — с жизнью животных в зоопарке. И будни пингвинов и панд ей понравились больше.

«Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова — это короткая история о спасении принцессы мушкетером. В пути герою то и дело приходится отвлекаться на спасение кого-то еще, причем, очень интересными и забавными способами.

Анимационный фестиваль в Анси в этом году пройдет с 11 по 16 июня.

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