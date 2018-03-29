Иностранные эксперты обсудили проекты, посвященные 150-летию Горького

В нижегородской мэрии в рамках XXXVIII Международной научной конференции «Горьковские чтения» прошла встреча с зарубежными экспертами из городов-партнеров и городов-побратимов Нижнего Новгорода: Сувона, Цзынаня, Нови Сада, Тампере, а также из Чешской Республики, Болгарии, Франции, Германии и Японии.

«Мы высоко ценим ваш живой интерес к биографии и творчеству нашего земляка и надеемся, что во время пребывания на нижегородской земле вы сможете проникнуться духом «горьковских мест», — поблагодарил гостей исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Иван Носков

Председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина отметила, что представительство инстранных специалистов, интересующихся творчеством великого русского писателя, подчеркивает актуальность его творческого наследия.

«Его произведения находят отклик в душе у людей самых разных культур, вызывают желание задуматься, обсудить, поспорить. Уверена, что наших иностранных гостей ждет плодотворная научная конференция, на которой будут установлены ценные профессиональные контакты и, возможно, родятся идеи новых совместных проектов. Надеюсь, что наши зарубежные участники смогут почувствовать атмосферу родного, горячо любимого города писателя и захотят возвращаться в Нижний Новгород снова и снова», — сказала Елена Мишина.

Заместитель начальника канцелярии по иностранным делам и делам китайцев, проживающих за границей, Лю Сюедун отметил, что город Цзинань уделяет особое внимание сотрудничеству с Нижним Новгородом.

«За 24 года между нашими городами стабильно развивается сотрудничество в области экономики, образования, культуры. В начале сентября в Цзинане планируется неделя Максима Горького. В частности, выставка о жизни и творчестве писателе, презентация туристического маршрута писателя», — сказал он.

«Основной целью нашего визита является участие в великом событии, посвященном 150-летию со дня рождения Горького — Международной конференции «Горьковские чтения». Я сам лично очень люблю книги Горького, и мне очень приятно, что писатель получает столь высокие оценки не только от соотечественников, но и зарубежных специалистов», — сказал Пертти Палтила.

Своими впечатлениями от участия в конференции «Горьковские чтения» поделились представители делегации из Франции. Профессор Университета Лилль-3 города Лилль, специалист по русской и советской литературе Серж Роле признался, что одно крупное издательство Франции предложило ему сделать перевод романа «На дне» к концу года.

«Творчество Максима Горького не имело границ и его произведения, вклад в мировую литературу огромен. Во Франции мы работаем над тем, чтобы сделать творчество Горького популярным», — рассказала председатель административного совета Ассоциации «Удивительная Россия» города Нант Корин Рот.