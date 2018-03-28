Конференция о значении творчества Максима Горького состоится в Литературном институте 

Первая встреча симпозиума «Мировое значение Максима Горького» состоялась 27 марта в Институте мировой литературы имени Алексея Горького. Конференция пройдет до 30 марта.
Вступительное слово взяли Вячеслав Никонов, руководитель комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию, Оливье Гийом, директор Французского института в России. Среди участников заявлены российские иностранные профессора и кандидаты наук.
— Приглашены все любители творчества Максима Горького: студенты и гости. Встреча бесплатная, билеты не нужны, достаточно регистрации, — сообщили в приемной учреждения.
В первый день представили доклады на тему наследия Максима Горького: его новаторства, драматургии и возникновения социалистического реализма. Кроме того, Жэнь Гуансюань, профессор Пекинского университета, рассказал о специфике преподавания писателя в университетах Китая.
Для регистрации необходимо прислать свои данные на почту: info@imli.ru.