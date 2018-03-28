Николаев Юрий Александрович

Дата рождения: 16 декабря 1948 год Место рождения: Кишинев

Знак зодиака: Стрелец

Родители Юрия Николаева (мать — капитан КГБ, а отец — полковник МВД ) сына баловали с раннего детства. Мальчик отказался ходить в детский сад и у него пошли на поводу — наняли ему няню. Когда он подрос, то потребовал отвести его в театральную студию — и опять ему не смогли отказать. Дальше Юру кидало из стороны в сторону: он пробовал себя в спорте, музыке и даже на телевидении (и это в 13 лет!). Многочисленные увлечения не мешали ему отлично учиться в физико-математической школе.

В 1965 году Николаев стал студентом театрального института ГИТИС, а через пять лет — его выпускником. В 1970-1975 годах работал в Театре им. А. С. Пушкина. Дебютировал с главной роли в спектакле «Большая мама» режиссера Бориса Равенских . Вместе с ним играла начинающая на тот момент актриса Вера Алентова . В театре карьера будущего телеведущего складывалась удачно, но Юрий Николаев выбрал телевидение. Он признается, что не последнюю роль в этом сыграла зарплата (в театре он получал 85 рублей, а на ТВ ему стали платить 150). С 1973 по 1975 год он внештатно работал на телевидении. С 1975 года — в штате центрального телевидения Гостелерадио СССР в отделе дикторов. Первая передача, которую вёл Юрий Николаев, называлась «Вперед, мальчишки!». С 1975 по 1991 год — постоянный ведущий еженедельной музыкальной программы «Утренняя почта», одной из самых популярных передач советского телевидения. Непродолжительное время был ведущим новостных программ центрального телевидения Гостелерадио СССР. Также вел «Утреннюю почту» в 1997-1999 годах.

Юрий Николаев был на хорошем счету на телевидении и ему многое сходило с рук. Так, например, вечером 2 июня 1978 года зачитал программу телепередач советского телевидения в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на перспективу самых жёстких последствий для Николаева, глава Гостелерадио СССР Сергей Лапин решил: «Строго наказать, но на телевидении оставить».

В 1991 году создаёт телевизионную продюсерскую фирму «ЮНИКС» («Юрий Николаев Студия»), выпускающую еженедельную программу « Утренняя звезда ». Был бессменным ведущим этой передачи с 1991 по 2003 год. С марта 1995 года — один из продюсеров развлекательной программы «Угадай мелодию!».

Представьте, что какой-нибудь мальчик в далеком городе посмотрел «Утреннюю звезду» и понял: раз мой друг Володька со двора поехал туда и выступает на сцене, значит, и я могу, все возможно! С помощью программы я отрывал детей от улицы, отрывал от алкоголя, от сигарет, от подворотни. А ведь при этом «Утренняя звезда» была невероятно популярна!

Личная жизнь Юрия Николаева

Первый брак Юрий Николаев заключил еще в студенческие годы, но он быстро распался. С бывшей женой после расставания Николаев созванивался лишь один раз — она предлагала ему встретиться, но он не согласился — на тот момент был уже счастливо женат.

С супругой Лялей, вместе с которой они живут уже больше сорока лет, он познакомил в 17 лет (а ей на тот момент было 11). Девушка была младшей сестрой его приятеля, у которого будущий знаменитый ведущий часто бывал в гостях. Николаев тогда, конечно, не думал о браке с девушкой. А она грезила о нем, считая всех девушек, которые вертится вокруг него, старыми и непривлекательными.. Пара случайно столкнулась в троллейбусе много лет спустя, когда Юрий Николаев уже успел развестись и закончить ГИТИС, а Ляля — поступить учиться на экономиста. Через 2 года они поженились. Жили скромно, но никогда не ругались из-за бытовых вопросов. Ляля всегда и во всем поддерживала супруга. И даже когда он впал в алкогольную зависимость, оставалась рядом. Сейчас Николаев не притрагивается к спиртному и во многом это заслуга его жены. Правда, Юрий Александрович считает, что именно пагубная привычка стала причиной, по которой у них с Лялей нет детей. Они долгое время стремились стать родителями, но не сложилось. В одном из интервью Николаев признался, что считает это трагедией.

Меня иногда спрашивают, неужели мы за сорок лет ни разу не хотели развестись. На что я неизменно отвечал: «Развестись — нет, но убить — мысль была!». Это старый анекдот, но, как мне кажется, очень точный. В жизни всякое бывает, но в основе лежат прощение и понимание.

Интересные факты

Поддерживает принятие закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма;

Юрий Николаев был дважды крещен. Первый раз в детстве бабушками, но он об этом не знал. И крестился второй раз во взрослом возрасте. Когда сказал об этом маме, она заявила, что он уже проходил обряд в детстве. " Я рос в военной семье, а, как Вы знаете, военнослужащие обязательно должны были быть партийными. Мама была капитаном КГБ, а папа — полковником в Министерстве внутренних дел. Конечно, у них были причины не афишировать факт моего крещения… Тем не менее, православные традиции так или иначе проявлялись в нашем доме. Мы справляли Пасху, красили яйца и делали куличи, бабушка готовила кутью. С бабулями я ходил и в храм, но, конечно, понимания того, куда и зачем я хожу, не было", — делился в интервью Николаев;