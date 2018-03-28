«Фотографирую настроение»: уличный фотограф вдохновляется Волгоградом

Уличный фотограф Алексей Саранский, по его собственному признанию, фотографирует настроение. Настроение Волгограда. Которое меняется и отражается в не всем заметных мельчайших деталях. Но однозначно улавливается при просмотре фотографий.

«Я вижу детали, которые не все заметят. Интересные тени или отражение от обычных луж до отражения в стекле»

Алексею 29 лет, родился он на Урале. Но 15 лет назад переехал в Волгоград. И до сих пор находит в нем и повод для вдохновения, и необычные места и ракурсы.

— Обычный парень с фотоаппаратом, который однажды полюбил этот город и нашел здесь свою любовь, — говорит о себе Алексей. — Буду и дальше бродить по городу и фотографировать настроение.

Одна из свежих серий была снята Алексеем Саранским в речпорту Волгограда.

«Речной порт для меня и сейчас остался загадкой как для фотографа»

«До чего же здесь спокойно и тихо»

«Бродят неторопливо прохожие»

«Я точно туда еще приеду и уверен, что в своих фотографиях передам что-то новое»

«Стараюсь в своих фотографиях показать все хорошее, что есть в городе»

«Стараюсь передать настроение происходящего вокруг нас»

«Я выхожу фотографировать в разную погоду и замечаю, как с изменением погоды меняется и настроение самого города»

«Буду и дальше бродить по городу и фотографировать настроение»

«Обычный парень с фотоаппаратом, который однажды полюбил этот город»