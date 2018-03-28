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«Фотографирую настроение»: уличный фотограф вдохновляется Волгоградом
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«Фотографирую настроение»: уличный фотограф вдохновляется Волгоградом 

v1.ru 43 минуты назад
Фото: v1.ru
Уличный фотограф Алексей Саранский, по его собственному признанию, фотографирует настроение. Настроение Волгограда. Которое меняется и отражается в не всем заметных мельчайших деталях. Но однозначно улавливается при просмотре фотографий.
«Я вижу детали, которые не все заметят. Интересные тени или отражение от обычных луж до отражения в стекле»
Алексею 29 лет, родился он на Урале. Но 15 лет назад переехал в Волгоград. И до сих пор находит в нем и повод для вдохновения, и необычные места и ракурсы.
— Обычный парень с фотоаппаратом, который однажды полюбил этот город и нашел здесь свою любовь, — говорит о себе Алексей. — Буду и дальше бродить по городу и фотографировать настроение.
Одна из свежих серий была снята Алексеем Саранским в речпорту Волгограда.
«Речной порт для меня и сейчас остался загадкой как для фотографа»
«До чего же здесь спокойно и тихо»
«Бродят неторопливо прохожие»
«Я точно туда еще приеду и уверен, что в своих фотографиях передам что-то новое»
«Стараюсь в своих фотографиях показать все хорошее, что есть в городе»
«Стараюсь передать настроение происходящего вокруг нас»
«Я выхожу фотографировать в разную погоду и замечаю, как с изменением погоды меняется и настроение самого города»
«Буду и дальше бродить по городу и фотографировать настроение»
«Обычный парень с фотоаппаратом, который однажды полюбил этот город»
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