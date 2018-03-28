Утраченное достояние. Разрушенные храмы Белгорода, которых уже нет

В начале XX века Белгород, небольшой уездный город, украшало много церквей, из которых до наших дней сохранилось всего семь: Успенско-Николаевский, Смоленский, Николо-Иоасафовский и Преображенский соборы, Покровский, Михайловский храмы и Крестовоздвиженская церковь на Кошарах. А вот такими были храмы, которых сейчас уже нет.

Свято-Троицкий мужской монастырь

Комплекс зданий находился на Свято-Троцком бульваре в квартале, где сейчас расположено здание Белгородской митрополии. Монастырь был известен на всю Россию, в нём располагался главный храм Белгорода — Свято-Троицкий собор. Под собором были похоронены древние белгородские митрополиты и епископы.

В самом соборе находились почитаемая икона святителя Николая «Ратного», мощи святителя Иоасафа и «пещерка»-склеп, где его тело пролежало нетленным почти 200 лет. Открытие мощей святителя в 1911 году посетили сотни тысяч паломников и сам император Николай II . При монастыре был создан первый в истории города музей, открыта бесплатная больница.

Богородице-Рождественский женский монастырь

Был основан в 1622 году и первое время очень бедствовал. В 1820 году в виде ротонды был построен главный храм во имя Рождества Богородицы. В 1838 году купец Николай Чумичёв построил в северо-восточной части монастыря Анно-Зачатьевскую церковь. При монастыре действовала всесословная школа для девочек. В годы 1-й мировой войны монахини ухаживали за ранеными и помогали городским лазаретам.

Обе обители, и женскую, и мужскую, закрыли в начале 20-х годов XX века. Красивейшие церкви сломали. Здания мужского монастыря отдали под партийную школу, а женский — под «рабочий городок». Сейчас на месте мужского монастыря — квартал со зданием Белгородской митрополии, на месте женского — Белгородский драматический театр и часовня св. Владимира.

Георгиевская (Тихвинская) церковь

Храм был построен в 1761 году губернатором Григорием Шаховским, находился в южной части Базарной площади. Первое время его обязательными прихожанами, наряду с обычными горожанами, были все чиновники губернской администрации. В Тихвинскую церковь ходили жители Супруновки. Разрушили храм в 1930-е годы, сейчас на его месте гостиница «Белгород».

Введенская церковь

Располагалась на перекрёстке Императорской (Гражданский проспект) и Введенской улиц (сейчас — ул. князя Трубецкого). Построена в 1777 году трудами прихожан. Закрыта была в числе самых последних, в конце 30-х годов, в войну окончательно разрушена.

Владимирская (Сергиевская) церковь

Располагалась на перекрёстке улиц Преображенской (до революции она именовалась Сергиевскойпо имени храма) и Белгородского полка. Была построена в 1792 году. В 1936 году её разобрали под строительство железнодорожной ТЭЦ. Сейчас на месте храма — двухэтажный жилой дом Успенско-Михайловская церковь

Располагалась на перекрестке улиц Белгородского полка и Гражданского проспекта. В 1817 году этот храм был построен на средства купца Чумичёва и стал одним из самых изящных и величественных в Белгороде. Храм закрыли и снесли в 1930-е годы.

Николо-Пятницкая церковь

Храм был построен на средства жителей в 1768 году на месте древнего Николаевского мужского монастыря, основанного в 1599 году по указу царя Бориса Годунова . Здесь располагалось женское епархиальное училище. Сейчас на месте храма — консервный завод.

Петропавловская церковь

Находилась в слободе Саввиной (Савино) на повороте с улицы Вокзальной на Петропавловскую (сейчас ул. Белгородский проспект). Была построена в 1777 году на средства жителей. Храм снесли в 30-е годы XXвека. Кроме того, рядом с городом располагались Трехсвятительская церковь в Савино, Михайловская в Пушкарном, Крестовоздвиженские в Кашарах и на Песках, Рождество-Богородицкая на Старом Городе. В Логу за городом было две монастырских церкви, в Архиерейской роще — одна домовая, в мужском монастыре, мужской гимназии и в семинарии — тоже домовые.

Мнение

«Белгородцы возводили свои церкви на протяжении трёх веков. Строили всем миром, по инициативе и на средства самих жителей — у каждой крупной общины был свой храм, о котором она заботилась, который считала своим, — говорит директор Белгородского государственного архива Павел Субботин . — В числе храмов, в их архитектуре и убранстве отразилась вся история города и горожан. В самых древних храмах хранились реликвии, подаренные царями и патриархами еще в XVII веке. Архитектура была необыкновенной -изучать её в Белгород специально приезжали из столицы. В городе были прекрасные образцы русского барокко, редчайший пример монументальной классической ротонды, изящные церкви и колокольни стиля ампир, а ближе к ХХ веку появились церкви и часовни в русско-византийском стиле. Богатство этих стилей и архитектурных форм придавало Белгороду неповторимый облик.

Всё это богатство, возводимое поколениями белгородцев на протяжении трех столетий, было варварски разграблено и уничтожено большевиками в первые советские годы. Удивительно — белгородские большевики ломали народное достояние даже вопреки письменным запретам новой советской власти из Москвы и Курска. В итоге от былой красоты до нас дошли только крохи».

«Те места, где когда-то стояли храмы, святы до сих пор, даже если их осквернили и разрушили. Ведь когда храм освящается особым церковным чином, в молитвах которого звучат слова, что отныне сама земля здесь посвящена Богу, становится Божиим уделом. К престолу каждого храма с небес приставляется ангел, уже не могущий покинуть это место, и когда православные крестятся на храм — они приветствуют ангела храма, — рассказывает настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец. — В качестве примера можно вспомнить фрагмент из жития святителя Иоасафа Белгородского. В то время в нашей губернии жил священник, который, желая угодить помещику, отслужил на одном престоле две литургии подряд — по церковным каноном это страшный грех. Когда на Белоградской кафедре стал править епископ Иоасаф Горленко, этому священнику было более ста лет, а храм, где он некогда служил, разрушился от времени. «Ты оскорбил ангела, хранящего этот престол, и потому Господь не дает тебе умереть», — сказал Владыка, узнав об этом священнике и услышав его исповедь. Они отправились на место бывшего храма, отслужили Литургию, и, причастившись, священник предал душу Богу. Так что с духовной точки зрения место разрушенного и не восстановленного храма — это место, где скорбит ангел».