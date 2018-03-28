Жители Кузьминок приняли участие в этнофестивале «Земля Калевалы»

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге состоялся XII Международный этнофестиваль «Земля Калевалы-2018». Воспитанники дошкольных групп школы № 825 приняли участие в конкурсе детского творчества «Калевала — страна солнца».

Жюри конкурса высоко оценило творчество юных художников, а также отметило высокий уровень компетентности педагогов в области художественно-эстетическоговоспитания на основе этнокультурного компонента.

Все участники фестиваля получили дипломы и благодарственные письма. В сборник научных работ был представлен опыт старшего воспитателя Суворовой В. Н. и музыкального руководителя Жуковой Г. Е. (вт)