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Жители Кузьминок приняли участие в этнофестивале «Земля Калевалы»
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Жители Кузьминок приняли участие в этнофестивале «Земля Калевалы» 

Управа района Кузьминки 20 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге состоялся XII Международный этнофестиваль «Земля Калевалы-2018». Воспитанники дошкольных групп школы № 825 приняли участие в конкурсе детского творчества «Калевала — страна солнца».
Жюри конкурса высоко оценило творчество юных художников, а также отметило высокий уровень компетентности педагогов в области художественно-эстетическоговоспитания на основе этнокультурного компонента.
Все участники фестиваля получили дипломы и благодарственные письма. В сборник научных работ был представлен опыт старшего воспитателя Суворовой В. Н. и музыкального руководителя Жуковой Г. Е. (вт)
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