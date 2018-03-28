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«Живая победа»
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«Живая победа» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В Пермь приедут организаторы проекта «Живая победа» из Екатеринбурга, чтобы совместно с пермяками воссоздать семейные фотографии военных лет. Работать команда будет с 4 по 6 апреля.
В прошлом году для проекта было отснято 87 работ. В планах на этот — провести съемки в Екатеринбурге, где располагается штаб проекта, Тюмени, Челябинске, Уфе, Ирбите, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Каменск-Уральском и Перми.
Идея проекта, со слов самих организаторов, состоит в том, что у каждого жителя нашей страны была своя Великая Отечественная война, свои герои и свои страшные потери. Самое малое, что может сделать человек, — это помнить. С помощью вспышки фотоаппарата предлагается соединить два времени, отыскать генетические нити и убедиться: Великая Победа — это не забытая история.
Участие в проекте бесплатное: «Живая победа» получила грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 2018 году. Подать заявку можно на сайте. Организаторы отберут фото для проекта и свяжутся с их владельцами. Помимо людей, для проекта будут снимать улицы города.
"Наш проект — это не только история людей, это еще и история любимого города. Мы также реконструируем знаковые и необычные черно-белые кадры, отображающие жизнь городов во время войны. В «оживлении» данным снимков могут принять участие все желающие", — отмечают организаторы.
Фото— и видеоматериалы взяты с сайта проекта «Живая победа».
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