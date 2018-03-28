Сегодня — 150 лет со дня рождения Максима Горького

Алексей Пешков родился в семье столяра-краснодеревщика — Максима Савватиевича Пешкова , который незадолго перед смертью работал управляющим пароходной конторой. Когда он скончался от холеры, Пешкову было 3 года. У него осталась только мать — Варвара Каширина, но она заболела чахоткой и умерла, когда ему было 11 лет. Пешков осиротел, его забрал к себе на воспитание дед по материнской линии — Василий Каширин, который стал учить его церковным книгам и грамоте, а бабушка, Акулина Ивановна, прививала мальчику любовь к фольклорным произведениям: песням и сказкам. Дед заставил 11-летнего мальчика «идти в люди» и зарабатывать себе на жизнь. Юный Пешков работал в пекарне, учеником в мастерской написания икон, посудомойщиком, рассыльным в магазине. Он очень рано познал все тяготы жизни. Алексей Пешков в юности. Фото: gorkiy.tatmuseum.ru В 1887 году умерла его любимая бабушка, которая, в отличие от деда, относилась к внуку по-доброму. Почувствовав полное одиночество, молодой человек попытался застрелиться, но пуля не попала в сердце, а задела лёгкое, из-за чего у него была нарушена работа дыхательной системы. В предсмертной записке он написал: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль „в сердце…“.

Пешков так и не получил высшего образования, он окончил только ремесленное училище и был писателем-самоучкой. В 1884 он попробовал поступить в университет в Казани, но у него не было средств на обучение.

С 1888 года он покидает дом, начинает узнавать новое о людях и окружающем мире. „Это было желанием видеть — где я живу, что за народ вокруг меня?“ — вспоминал потом писатель.

Пешков связывается с различными студенческими нелегальными кружками, где читали Чернышевского, Маркса, „запрещённую литературу“. Он знакомится с марксистской философией, проникается новыми идеями, а также увлекается философией романтиков, которая утверждает, что идеальный Человек не похож на Человека реального. За причастность к марксистскому кружку Н. Федосеева и революционные взгляды его ненадолго арестовали, а после ареста в 1891 году он путешествует и добирается до Кавказа. Он не перестаёт заниматься самообразованием, развиваться в разных областях, расширять свой кругозор. Он не боялся любой работы и старался сохранять все свои впечатления, которые он передал в самых первых рассказах, а этот период назвал „Мои университеты“. Фото: ekogradmoscow.ru В 1892 г. Пешков возвращается в Нижний Новгород и приступает к занятиям литературой, публикует свои первые произведения в провинциальных изданиях: „Волжский вестник“, „Нижегородский листок“. В „Самарской газете“ он пишет фельетоны под псевдонимом Иегудиил Хламида, а в тифлисской газете „Кавказ“ появляется его псевдоним: „М. Горький“, под которым был издан рассказ „Макар Чудра“. Издать это произведение Горькому помог В. Короленко. Антон Чехов и Максим Горький. Фото: izbrannoe.com С 1895 года произведения Горького начинают публиковаться в столичных изданиях. В 1898 году в Санкт-Петербурге с успехом выходит его книга „Очерки и рассказы“. В 1899 году он создаёт поэму в прозе „Двадцать шесть и одна“, большую повесть „Фома Гордеев“, пьесы „На дне“, „Дачники“, „Дети солнца“, „Варвары“. Константин Станиславский ставит пьесу „На дне“ в 1902 году в Московском художественном театре. В 1905 году эта пьеса ставится в Берлине. Горький становится таким же известным, как Чехов и Толстой. Пьеса Максима Горького „На дне“, выпущенная Санкт-Петербургским издательством „Знанie“ в 1903 году

Горького не раз подвергали арестам из-за радикальных революционных взглядов, а в 1902 году по распоряжению Николая II аннулировали его избрание почётным академиком изящной словесности. Чехов и Короленко были против такого решения, поэтому в знак протеста они вышли из Академии. В 1905 году Горький присоединился к большевикам, вступил в РСДРП и лично познакомился с Владимиром Лениным, финансово поддерживал революцию в 1905 —1907 г.

С 1906 по 1913 Максим Горький живёт за границей и, получив задание партии, проводит в Америке агитацию с целью сбора денег для большевиков, заканчивает революционную пьесу „Враги“ и создаёт роман „Мать“, который задуман как „социалистическое Евангелие“. Затем он проживал в Италии, на острове Капри, где участвовал в организации партийной школы для рабочих из России, создал „Сказки об Италии“ и сборник „По Руси“, редактировал первые большевистские газеты: „Звезду“ и „Правду“, возглавлял литературно-художественный отдел журнала „Просвещение“. Ленин в гостях у Горького. Фото: godliteratury.ru Первая Мировая война сильно повлияла на мировоззрение Горького, и, хотя Февральскую революцию 1917 года он встретил с радостью, впоследствии он разочаровывается в революционных идеях, как и многие российские интеллигенты. Он приходит к пониманию того, что большевики могут уничтожить всё лучшее, что есть в царской России. В 1918 — 1919 годах он осуждает действия большевиков, пишет статьи, критикующие Советскую власть, открывает издательство „Всемирная литература“ и становится руководителем газеты „Новая жизнь“, где пропагандирует идею о единстве власти и гуманизма, которого он не замечает в большевиках. В цикле статей „Несвоевременные мысли“ обвиняет Ленина в терроре и деспотизме. Газету „Новая жизнь“ в 1918 году закрывают.

После покушения на Ленина в августе 1918 Горький снова возвращается к большевикам и всю свою критику Советской власти называет ошибкой. Рассказ „Макар Чудра“ Максима Горького, выпущенный изданием Петроградского Совета Рабочих и Красных Депутатов в 1919. Иллюстрации В. Хлебниковой. Фото: bidspirit.ru Ленин настаивает на том, чтобы Горький ехал в Италию, так как здоровье писателя ухудшилось, и до 1928 года он живёт в Сорренто, создаёт роман „Дело Артамоновых“, цикл рассказов, „Заметки из дневника“. Приступает к созданию романа „Жизнь Клима Самгина“, так и не законченного, издаёт книгу воспоминаний о Ленине.

В 1931 году Горький навсегда возвращается в СССР, работает над романом „Жизнь Клима Самгина“, организует издательство „Akademia“, журнал „Литературная учёба“, создаёт серии книг об истории фабрик и заводов и об истории Гражданской войны. В 1933 году по его инициативе был открыт Литературный институт (ранее — Вечерний рабочий литературный университет). Максим Горький на 1-ом Всесоюзном съезде писателей, 1934 г. Фото: ТАСС /Кудояров Борис.

18 июня 1936 года Максим Горький скончался в Подмосковье, в Горках, при невыясненных до конца обстоятельствах. Урна с его прахом захоронена в Москве в Кремлёвской стене.