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«Книжный калейдоскоп» состоялся в Измайлове
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«Книжный калейдоскоп» состоялся в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Конкурс творческих, проектных и исследовательских работ собрал свыше 60 участников.
В школе №2094 района Измайлово во второй половине марта впервые прошел конкурс творческих, проектных и исследовательских работ ребят из детских садов и первоклассников «Книжный калейдоскоп».
В течение всей конкурсной программы школьники с интересом делились впечатлениями о прочитанных книгах, рассказывали о любимых героях, представляли вниманию зрителей творческие проекты, созданные по страницам книг. Они представили на суд жюри рисунки, макеты и даже целые театральные представления.
Всего в конкурсе приняли участие 65 мальчиков и девочек, почти половина из них получили престижное звание Лауреата.
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