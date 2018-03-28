«Книжный калейдоскоп» состоялся в Измайлове

Конкурс творческих, проектных и исследовательских работ собрал свыше 60 участников.

В школе №2094 района Измайлово во второй половине марта впервые прошел конкурс творческих, проектных и исследовательских работ ребят из детских садов и первоклассников «Книжный калейдоскоп».

В течение всей конкурсной программы школьники с интересом делились впечатлениями о прочитанных книгах, рассказывали о любимых героях, представляли вниманию зрителей творческие проекты, созданные по страницам книг. Они представили на суд жюри рисунки, макеты и даже целые театральные представления.

Всего в конкурсе приняли участие 65 мальчиков и девочек, почти половина из них получили престижное звание Лауреата.