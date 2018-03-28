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В Текстильщиках открылся набор на детский курс программирования
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В Текстильщиках открылся набор на детский курс программирования 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара стартовал набор на курс программирования в рамках образовательного каникулярного проекта «ТехноВесна». Как рассказала начальник отдела развития Дворца творчества Ольга Пугач, обучение будет проводиться бесплатно.
— Ребята смогут создать свою программу и подготовятся к соревнованиям по программированию на детском языке Scratch, — сказала Ольга Пугач.
Добавим, что открыт набор в две группы. Первая будет обучаться со 2 по 6 апреля, а вторая — с 9 по 13 апреля.
Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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