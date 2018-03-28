В Текстильщиках открылся набор на детский курс программирования

Во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара стартовал набор на курс программирования в рамках образовательного каникулярного проекта «ТехноВесна». Как рассказала начальник отдела развития Дворца творчества Ольга Пугач, обучение будет проводиться бесплатно.

— Ребята смогут создать свою программу и подготовятся к соревнованиям по программированию на детском языке Scratch, — сказала Ольга Пугач.

Добавим, что открыт набор в две группы. Первая будет обучаться со 2 по 6 апреля, а вторая — с 9 по 13 апреля.

Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)