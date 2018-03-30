Более 1,4 млн бесплатных путеводителей по Москве получат болельщики ЧМ-2018

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Болельщики чемпионата мира по футболу из других городов и стран бесплатно получат путеводители по Москве. Всего планируется изготовить 960 тыс. туристических карт и 480 тыс. справочников о столице. Материал изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в путеводителях будет содержаться информация о стадионе «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужники», расписания матчей, сведения о музеях, театрах, туристических маршрутах, а также контакты экстренных служб. Они расскажут поклонникам футбола, как добраться до площадки фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.

«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева

Распространять карты и справочники начнут за несколько дней до старта чемпионата. Их можно будет получить в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах, где разместятся группы болельщиков.